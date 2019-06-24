廣西「東融」國際化 台青在澳門推介南寧

2019-06-24 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



繼今年5月廣西壯族自治區黨委書記鹿心社，帶領廣西代表團分別在香港、澳門共舉辦兩場廣西推介會後，南寧市台協副會長林大為表示，要積極跟隨「東融」政策的步伐，做為第一個走出廣西的台青，努力推進與港澳的青年企業家的融合與合作。

林大為指出，廣西是一個非常好的發展機會，位處於粵港澳大灣區與東協經濟圈兩個未來前景看好的區域，南寧藉由一帶一路海上絲綢之路的規劃下，充分展現地理的連結優勢，過去五年來廣西省會南寧經濟飛快地成長。

林大為22日在澳門與澳門泛歐投資移民公司共同舉辦南寧推介會，與會邀請澳門廣西婦女協會副會長何美娥、澳門專上學生體育聯會會長老傑龍等澳門青年企業家。

廣西是大陸唯一與東協陸海相鄰的省區，也是大陸西部唯一有出海口的省區，正積極加速構建「南向、北聯、東融、西合」發展新格局，其中「東融」是全面對接粵港澳大灣區發展，提升珠江-西江經濟帶，主動服務大灣區建設，接受大灣區輻射，對接大灣區市場。

廣東、港澳分別是廣西最大的內資和外資來源地，今年第1季，廣西引進粵港澳大灣區到位資金人民幣836.3億元，占全區總量的40.4%。廣西要加快發展，必須「東融」，向粵港澳大灣區這個巨大的經濟體接軌。

在地產、民宿酒店、咖啡餐飲、文創產業等多元布局的林大為，同時身兼勝華集團的執行長，此次還推介勝華集團與華潤置地共同打造勝華智能文創酒店，運用南寧富士康的科技技術，引進人臉識別、聲控智能設備和台灣文創，做出具有國際化差異性，尤其希望引進更多港澳青年合作與發展，把港澳的國際旅遊產業思維也帶進廣西酒店服務業，推進廣西城市國際化。

林大為同時提到，廣西正編制《廣西建設面向東盟的金融開放門戶南寧核心區規劃（2019-2023年）》，制定公布《關於加快建設廣西面向東盟的金融開放門戶南寧核心區的若干措施》，以高標準高質量高水平打造中國—東盟金融城。