融入特色體育旅遊全長逾600公里 「綿竹騎遊」全域第一城

2019-06-24 09:30 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北─德陽報導



德陽綿竹市獲得大陸「最適宜騎行遊覽線路」稱號，圖為自行車聯賽。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook

6月28日至29日，2019風景中國自行車聯賽四川．綿竹站「劍南春杯」暨環龍門山自行車邀請賽，將在四川德陽的綿竹市舉辦。

賽事由專業騎行競技、全民互動體驗以及環龍門山區域自行車邀請賽組成，上千人將參與這場體育旅遊盛事。

據了解，競賽日第一天設置「男子公開組」、「全民健身組」、「環龍門山區域騎遊護照活動」等，其中，男子公開組競賽形式為公路大組賽，賽程91.2公里，途經年畫路、月季大道、玫瑰大道等地，串聯起綿竹多個自然景觀。

全民健身組賽程10公里，以休閒騎遊為主；環龍門山騎遊活動則主要展示綿竹、什邡、彭州、都江堰、崇州、大邑、邛崍、蒲江等地區優美的自然風光。

競賽日第二天，進行男子公開組城市繞圈賽，賽程為83.2公里，途經南京大道、常州路等地，最大程度展現綿竹的城市風貌及現代化建設成果。

目前，綿竹市已經開發出獨具文化特色的自行車IP，成功獲得大陸「最適宜騎行遊覽線路」稱號，並著力打造大陸「全域騎遊第一城」項目。

該專案計畫覆蓋綿竹市全域，涉及20鎮1鄉，全域騎遊綠道、森林健身步道，總長度600餘公里，並將與周邊區域慢行系統相接，是目前大陸以賽事標準打造、覆蓋全域、滿足各類型騎遊人群道路的標竿，將融入多項特色體育旅遊產品，通過優化的空間布局，把綿竹市域內豐富的歷史文化積澱，優美的自然風光、新興的產業項目等，以及吃、住、行、遊、購、娛等旅遊元素全部串連成一個整體，推出「綿竹騎跡」自有IP品牌，形成「全域騎遊」的概念和載體。