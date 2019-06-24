兩岸青年短片 用鏡頭傾訴愛

2019-06-24 02:19 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



21日晚，「We愛．第三屆兩岸青年短片大賽」在上海落幕。通過多部視角各異的作品，兩岸青年影視人不約而同地展示對生命和人性的思考，用鏡頭傾訴對愛的理解和渴望。

「我和他們一起成長」聚焦青年公益人與一群自閉症孩子之間的特殊緣分；「最後的記憶」關注失智症人群的生活和情感；「五歲的哀悼日記」則講述一個孩子對爺爺生命最後時光的深刻記憶。這三部作品分別獲金、銀、銅獎。「Fisso」、「迷途」、「新婚」等作品獲得優秀獎。

新華社報導，此次大賽在上海市海峽兩岸交流促進會等單位的指導下舉行，於1月8日正式啟動。經過為期三個月的作品徵集，共有1369部作品參賽，其中44部入圍終評名單。

今年的大賽首次和上海國際電影節實現全程聯動。15日，第22屆上海國際電影節開幕當天，為期一周的上海「電影大師交流營」正式開營。作為營員，入圍終評的青年主創們不僅全面了解全球電影市場的最新技術、動態和產業政策，還受邀參加「金爵獎」評委會主席論壇，與國際電影大師面對面交流。

此外，在以「愛上海」為主題的「48小時采風拍攝」活動中，營員分成7個小組，分赴外灘、豫園、新天地、東方明珠等上海知名地標取景拍攝。

「真、新、精、深」，大賽評委會主席、大師交流營導師張建亞導演以此評說兩岸青年影視人的作品。「此次大賽為兩岸青年人以影視藝術形式反映生活、體現情感提供很好的平台，也為加強兩岸青年文化交流、培養優秀文化影視創意人才提供良好的機遇。」張建亞說，希望兩岸青年影視人在創意選題、藝術表達和呈現方面更加成熟，期待有更多優秀作品脫穎而出。