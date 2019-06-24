58台灣青年 登陸考社工證

2019-06-24 02:19 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



繼福州市馬尾區去年首度邀請台灣社工參加大陸社會工作者職業水平考試後，6月22日，又有58位台灣社工「登陸」福建參加「全國社會工作者職業水平考試」；考試通過後，台灣社工可憑職業證書在大陸從事社工工作。

中新社報導，在福州市馬尾區考點參加此次考試的台灣考生陳星儒從事成人教育，由於工作中涉及社會教育和社區管理的部分，得知在大陸有考證的機會便報了名。

「在台灣有機會接觸到了塗佳榮老師，得知他在福州馬尾從事社工工作，發展還不錯。今年，他在台灣社工圈裡分享了考試信息，展示大陸在社工方面的巨大發展前景，我想借這次機會考取社工資格證。」

陳星儒提及的台灣青年塗佳榮自2016年到馬尾從事社工行業，如今擔任馬尾區致睿青少年事務服務中心主任。他指出，現在有越來越多的台灣社工從業者有意願到大陸就業發展以及交流，今年在考證信息傳遞出去後，吸引了許多台灣青年踴躍報名。

近年來，福州馬尾區持續推進社工人才培育工作，引入台灣青年社工考證、實習和就業。馬尾區民政局相關負責人表示，2018年馬尾區招募了15名台灣籍社會服務人員參加「全國社會工作者職業水平考試」；今年，馬尾區繼續加大宣傳力度並出台激勵措施，給予報名參加考試的台灣社工500元（人民幣，下同）的認證補助費，對於通過考試的台灣社工還將給予1000元的獎勵。

推動台灣社工到福建參與基層社會事務，是福建探索兩岸融合發展新路的重要領域。日前推出的「關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見」就指出，提供社工職位面向台胞招聘；擴大招聘台灣社工，按每人每年4.8萬元補助；評定10家省級台灣社工就業示範基地，給予每家30萬元獎勵。