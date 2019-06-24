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侗寨申遺 湘黔桂聯動推進

2019-06-24 02:19聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸廣西、湖南、貴州三省（區）13個市縣的官員和專家學者，22日在廣西三江侗族自治縣舉行會議，商討即將舉辦的2019年中國侗族村寨申報世界文化遺產論壇籌備以及推動中國侗族村寨申報世界文化遺產的工作。

中新社報導，廣西三江計畫10月舉辦「2019．中國（三江）侗族村寨申報世界文化遺產論壇」。該論壇已獲官方批准同意。當地官員說，舉辦侗寨申遺論壇，旨在助推中國侗族村寨申報世界文化遺產，動員更多侗學專家服務侗寨申遺。

廣西三江侗族村寨入列中國世界文化遺產預備名單6個，擁有獨特的侗、苗、瑤、壯等豐富的少數民族風情，被稱為「世界樓橋之鄉」，已成為海內外遊客流連忘返的「侗族香格里拉」。

此間侗學專家指出，湘黔桂三省區聯動推進侗寨申報世界文化遺產名錄是一個重大突破，有利於整合優勢資源，形成合力。他們認為，中國侗寨申遺是一個整體性的工程，需要從侗族語言等侗寨文化要素著手，開展侗寨文化挖掘、整理與保護。同時，要防止在申遺保護過程中出現「殭屍遺產」的冷思考。

廣西侗學會副會長吳桂貞指出，按照世界文化遺產入列標準，中國侗族村寨至少滿足或符合其中三個條件要素。侗族村寨以它傳承的穩定性，發展的多樣性與豐富性，現況的真實性與完整性，表證著一種人類的生存智慧。

吳桂貞表示，經專家學者和文物管理部門的積極推動，侗族村寨申報世界文化遺產於2003年開始進入各級地方政府的工作視野，這項工作現在已進入攻堅階段。在學術方面，侗學界已完成「侗族村寨文化市場經濟方法研究」、「侗族村寨世界文化遺產價值研究」等多項社科課題成果。

侗學者吳鵬毅表示，侗寨申遺要從民族文化生態保護區／項目建設的角度來布局，注重侗民族和其他民族之間的歷史關係。同時還要結合傳統文化復興、鄉村振興、文旅融合等方面來整體考量。

世界文化遺產香格里拉
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