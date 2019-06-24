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兩岸學子論壇 廈門大學登場

2019-06-24 02:19聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

以「融合與共贏」為主題的第六屆兩岸學子論壇，22日在廈門大學開幕，來自新加坡國立大學、香港中文大學、澳門大學、台灣大學、北京大學等海內外50餘所知名高校（大專院校）的200餘位專家及青年學生與會，為兩岸青年學生更好地融合發展匯聚正能量。

新華社報導，就讀於台灣大學的陸生潘玥岑與來自東海大學的台生蔡宜庭因微視頻結緣，共同拍攝了一支關於一家咖啡館在兩岸間經營的故事。

第二次參加學子論壇的蔡宜庭將於今年9月入讀中國人民大學。提起到大陸求學的初衷，她說：「我覺得在大陸學的東西很多元，希望能夠接觸更多的人和事。」

隊友潘玥岑則是出於對台灣文學的熱愛，考取了台灣高校的本科和碩士。她認為，兩岸同學日常交流很順暢，相互之間很熱情坦誠。

兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深表示，對兩岸同學來說，彼岸都是彼此的機會，青年學生們藉此吸收來自彼岸同學的正能量，可以走得更遠。

海峽兩岸青少年文化交流基金會會長姚志勝說，兩岸關係的改善和發展，基礎在民間、動力在民眾、希望在青年。兩岸學子論壇匯聚兩岸學子，傾聽彼此的聲音與訴求，增進彼此的認知與理解，共同感悟兩岸關係和平發展的潮流。

本次論壇由兩岸關係和平發展協同創新中心、中華全國台灣同胞聯誼會、海峽交流文化中心主辦，內容包含紀念陳映真徵文活動啟動儀式、學子論壇研討、微視頻展播與學術匯報、「追夢、築夢與圓夢」和知名企業家面對面圓桌論壇等。

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