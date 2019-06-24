親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

山西臨汾 震憾奇景 壺口瀑布

2019-06-24 00:23聯合報 大陸特派員王玉燕／山西臨汾報導

世界最大黃色瀑布「壺口瀑布」，濁浪滔天，猶如黃龍翻滾。 圖／本報山西臨汾傳真
世界最大黃色瀑布「壺口瀑布」，濁浪滔天，猶如黃龍翻滾。 圖／本報山西臨汾傳真
分享
山西省臨汾市，是華夏民族重要發祥地之一，黃河文明搖籃，有「華夏第一都」之稱。位於臨汾吉縣西南25公里的「壺口瀑布」，濁浪滔天，猶如黃龍翻滾，是中國大陸僅次於貴州省黃果樹瀑布的第二大瀑布，也是世界上最大的黃色瀑布。

「君不見黃河之水天上來，奔流到海不復回。」「詩仙」李白「將進酒」這兩句用來形容壺口瀑布波瀾壯闊的景象，最是貼切。壺口瀑布是黃河中游流經晉陝大峽谷時形成的一個天然瀑布，寬達30公尺，深約50公尺，最大瀑面為3萬平方公尺。滾滾黃河水奔流至此，500餘公尺寬的洪流驟然被兩岸束縛，形成「千里黃河一壺收」的驚天氣勢；上寬下窄，在50公尺的落差中翻騰傾湧，聲勢如自巨大壺中傾出，故名「壺口瀑布」。

壺口瀑布奇景：「霓虹戲水」。 圖／本報山西臨汾傳真
壺口瀑布奇景：「霓虹戲水」。 圖／本報山西臨汾傳真
分享

以壺口瀑布為中心的風景區，集黃河峽谷、黃土高原、古村寨為一體，展現了黃河流域壯美的自然景觀。壺口瀑布不同於一般瀑布由山上往下注流，遊客走入景區後，耳際傳來轟轟低吼，放眼四處尋找，只見平靜水流，與遠方漂凝的白色水氣。再往前走到盡頭，低頭一看，被眼前浩瀚壯觀瀑布給「定格」了，黃河滾滾奔馳，激流澎湃，巨大水聲蓋住了遊客興奮的心跳聲。

壺口瀑布奇景：冰峰倒掛。 圖／本報山西臨汾傳真
壺口瀑布奇景：冰峰倒掛。 圖／本報山西臨汾傳真
分享

岸邊有小毛驢，供遊客騎乘。驢子頭上綁著紅彩帶與名字，遊客接近時，驢子會把頭貼在遊客身上撒嬌，十分討喜。

壺口瀑布多奇景，比如「水底冒煙」。因黃河入壺口，激起的水霧騰空而起，蒸雲接天，似從水底冒出的滾滾濃煙，十數里外可望見。「霓虹戲水」，緣於水霧升騰空中，使陽光發生折射而形成彩虹。弧形長虹從天際插入水中，狀似長龍吸水。兩奇景經常在春秋兩季一起出現。

「山飛海立」，是對壺口瀑布磅礡氣勢的形容；滔滔黃河穿千里長峽，驟然束流歸槽，形成壯觀的飛瀑，勢如千山飛崩，四海傾倒，構成壺口瀑布的核心景觀。「晴空灑雨」，懸瀑飛流形成的水霧飄浮升空，雖然烈日當空，但在瀑布附近，猶如濛濛細雨，濕人衣衫。

「旱天驚雷」，為黃河在峽谷中穿行，洶湧波濤儼若千軍萬馬，奔騰怒吼，聲震河谷，恰如萬鼓齊鳴，旱天驚雷。遊客來到壺口瀑布，除了用眼觀濁浪翻滾，不妨閉上眼，用耳聽黃河的怒吼與咆哮。壺口到孟門這段400多公尺寬的箱形峽谷的底部，黃河水流下切，形成一條50公尺寬，深20公尺的深槽。黃河水從壺口奔湧下瀉後，巨大流量歸於此槽；由於傳說它為龍身穿鑿，故取名「十里龍槽」。

壺口瀑布岸邊美麗的小毛驢，十分討喜。 圖／本報山西臨汾傳真
壺口瀑布岸邊美麗的小毛驢，十分討喜。 圖／本報山西臨汾傳真
分享

「冰峰倒掛」，為隆冬降臨，龍槽冰封，冰峰倒掛懸崖，彩虹時隱時現，七彩與晶瑩相映襯，教人贊歎造化的神奇。同樣發生在冬天的奇景，還有「黃河冰橋」；水面封凍，形成連接兩岸的天然橋梁。

壺口瀑布景觀四季各有特色，最佳觀賞期分為兩段，一是春季4到5月，農曆3月間，山桃花怒放，岸邊凍結的冰崖消融，稱為「三月桃花汛」。二是秋季9到11月雨季剛過時，陣陣秋風吹過，稱做「壺口秋風」。

【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

山西臨汾／百年佛庵小西天 珍藏懸塑絕唱

2019-06-24 00:26

山西臨汾／砍出美味 山西刀削麵

2019-06-24 00:25

山西臨汾／全球華人移民傳奇 洪洞大槐樹

2019-06-24 00:25

恐怖暴雨襲重慶 2人過馬路當街被沖走

2019-06-23 17:28

四川再傳地震 宜賓市珙縣19人傷

2019-06-23 17:24

蘭州邁入地鐵時代 中國首條穿越黃河地鐵開通

2019-06-23 15:01

蘭桂坊五男混戰釀三傷 警緝兩施襲者

2019-06-23 14:49

幼兒園亂收費激怒家長 園長嗆：只養天鵝不養豬

2019-06-23 14:08

為業者站台喊「買房就是愛國」 女局長受賄判11年半

2019-06-23 14:07

重慶男酒駕闖禍 4死逾10傷 目擊者：先倒車再衝

2019-06-23 14:05

江西旅遊巴士 高速路撞護欄5死48傷

2019-06-23 10:50

四川宜賓市5級地震 至少16人受傷

2019-06-23 09:09

四川宜賓珙縣深夜規模5.4淺層地震 至少7傷

2019-06-23 02:12

頁岩氣開採惹禍 四川珙縣發生3.6級地震

2019-06-22 21:45

1天下1年的雨 酒泉市區變汪洋

2019-06-22 16:27

金山大橋就是我的舞池 女子組團車道拍影片挨批

2019-06-22 16:25

川男火車霸座吃泡麵 竟逼乘務員端碗

2019-06-22 15:52

湖南操場埋屍案 鄧男被埋16年腰間衣服未腐爛

2019-06-22 15:44

《北京觀察》湖南操場埋屍案 有3個英雄

2019-06-22 15:29

海淘日藥有詭 毒犯盯上治失眠、健忘的藍精靈

2019-06-22 14:06

雲林縣長率團兩岸交流 為農特產品開拓新市場

2019-06-21 13:26

黃山稀有黃麂受困 警員跳水救援

2019-06-21 11:48

在上海被解救 白鯨小白、小灰抵達冰島了

2019-06-21 11:47

科學家找到「天使粒子」 楊振寧：必獲諾獎

2017-07-21 11:57
看更多

熱門文章

「我拿台灣護照不是中國人」台詐騙犯國外被抓怕引渡求饒

2019-06-23 17:11

如何讓台灣想統一？陸學者提議：讓福建GDP超台

2019-06-23 15:19

選擇權論兩岸 馬紹章：承認九二+美國保台 對台最有利

2019-06-23 14:04

蘭州邁入地鐵時代 中國首條穿越黃河地鐵開通

2019-06-23 15:01

幼兒園亂收費激怒家長 園長嗆：只養天鵝不養豬

2019-06-23 14:08

林鄭壓力山大！港32名前高官議員聯署促撤回修例

2019-06-23 15:32

反送中圍警總後...港警放假自發「上班」洗圍牆塗鴉噴字

2019-06-23 08:55

反送中抗爭遭警方包抄放「毒煙」 市民斥：集體謀殺

2019-06-23 19:15

平息反送中爭議 傳港府高層考慮與示威者對話

2019-06-23 09:53

美媒專訪 達賴喇嘛：權力腐蝕了中國共產黨

2019-06-23 11:51

日媒：撐不下了…韓企將生產移出中國 三星開第一槍

2019-06-23 14:12

家樂福中國8成股權 蘇寧易購48億人民幣買下

2019-06-23 22:37

美又對5家中企下手 央視回嗆：極限施壓只會適得其反

2019-06-23 12:13

5天經歷兩震！他第一次慌張逃跑第二次卻超淡定

2019-06-23 19:07

恐怖暴雨襲重慶 2人過馬路當街被沖走

2019-06-23 17:28

北京宣布 習近平27日赴大阪出席G20峰會

2019-06-23 10:16

親中建制派人士：北京對林鄭月娥 信任沒變

2019-06-23 18:17

香港警總被圍 一哥神隱 警隊士氣低

2019-06-23 14:14

江西旅遊巴士 高速路撞護欄5死48傷

2019-06-23 10:50

港政務司長：會接受逃犯條例草案明年7月自動失效

2019-06-23 10:22

四川宜賓珙縣深夜規模5.4淺層地震 至少7傷

2019-06-23 02:12

四川宜賓市5級地震 至少16人受傷

2019-06-23 09:09

華為手機未送達美國 中媒：聯邦快遞稱運作出錯

2019-06-23 18:16

為業者站台喊「買房就是愛國」 女局長受賄判11年半

2019-06-23 14:07

帶屎叫鬼都不行 中國整治大洋怪重地名

2019-06-23 12:44

消息人士：港府高層擬與示威者對話 但意見分歧

2019-06-23 21:07

避免影響「川習會」 潘斯再推遲中國人權演講

2019-06-23 11:08

32名卸任港府高官議員連署 要求撤回修例

2019-06-23 22:18

蘭桂坊五男混戰釀三傷 警緝兩施襲者

2019-06-23 14:49

中國外交藍皮書：國力對比東升西降

2019-06-23 15:24

重慶男酒駕闖禍 4死逾10傷 目擊者：先倒車再衝

2019-06-23 14:05

四川再傳地震 宜賓市珙縣19人傷

2019-06-23 17:24

港人要求下台聲中 林鄭月娥開會探討未來施政

2019-06-23 12:42

陸企人物／90後李蘊洲：創業不只有夢 多踩坑才成功

2019-06-23 14:04

山西臨汾 震憾奇景 壺口瀑布

2019-06-24 00:23

山西臨汾／全球華人移民傳奇 洪洞大槐樹

2019-06-24 00:25

山西臨汾／百年佛庵小西天 珍藏懸塑絕唱

2019-06-24 00:26

山西臨汾／砍出美味 山西刀削麵

2019-06-24 00:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top