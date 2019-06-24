山西臨汾 震憾奇景 壺口瀑布

2019-06-24 00:23 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／山西臨汾報導



世界最大黃色瀑布「壺口瀑布」，濁浪滔天，猶如黃龍翻滾。 圖／本報山西臨汾傳真 分享 facebook 山西省臨汾市，是華夏民族重要發祥地之一，黃河文明搖籃，有「華夏第一都」之稱。位於臨汾吉縣西南25公里的「壺口瀑布」，濁浪滔天，猶如黃龍翻滾，是中國大陸僅次於貴州省黃果樹瀑布的第二大瀑布，也是世界上最大的黃色瀑布。

「君不見黃河之水天上來，奔流到海不復回。」「詩仙」李白「將進酒」這兩句用來形容壺口瀑布波瀾壯闊的景象，最是貼切。壺口瀑布是黃河中游流經晉陝大峽谷時形成的一個天然瀑布，寬達30公尺，深約50公尺，最大瀑面為3萬平方公尺。滾滾黃河水奔流至此，500餘公尺寬的洪流驟然被兩岸束縛，形成「千里黃河一壺收」的驚天氣勢；上寬下窄，在50公尺的落差中翻騰傾湧，聲勢如自巨大壺中傾出，故名「壺口瀑布」。

壺口瀑布奇景：「霓虹戲水」。 圖／本報山西臨汾傳真 分享 facebook

以壺口瀑布為中心的風景區，集黃河峽谷、黃土高原、古村寨為一體，展現了黃河流域壯美的自然景觀。壺口瀑布不同於一般瀑布由山上往下注流，遊客走入景區後，耳際傳來轟轟低吼，放眼四處尋找，只見平靜水流，與遠方漂凝的白色水氣。再往前走到盡頭，低頭一看，被眼前浩瀚壯觀瀑布給「定格」了，黃河滾滾奔馳，激流澎湃，巨大水聲蓋住了遊客興奮的心跳聲。

壺口瀑布奇景：冰峰倒掛。 圖／本報山西臨汾傳真 分享 facebook

岸邊有小毛驢，供遊客騎乘。驢子頭上綁著紅彩帶與名字，遊客接近時，驢子會把頭貼在遊客身上撒嬌，十分討喜。

壺口瀑布多奇景，比如「水底冒煙」。因黃河入壺口，激起的水霧騰空而起，蒸雲接天，似從水底冒出的滾滾濃煙，十數里外可望見。「霓虹戲水」，緣於水霧升騰空中，使陽光發生折射而形成彩虹。弧形長虹從天際插入水中，狀似長龍吸水。兩奇景經常在春秋兩季一起出現。

「山飛海立」，是對壺口瀑布磅礡氣勢的形容；滔滔黃河穿千里長峽，驟然束流歸槽，形成壯觀的飛瀑，勢如千山飛崩，四海傾倒，構成壺口瀑布的核心景觀。「晴空灑雨」，懸瀑飛流形成的水霧飄浮升空，雖然烈日當空，但在瀑布附近，猶如濛濛細雨，濕人衣衫。

「旱天驚雷」，為黃河在峽谷中穿行，洶湧波濤儼若千軍萬馬，奔騰怒吼，聲震河谷，恰如萬鼓齊鳴，旱天驚雷。遊客來到壺口瀑布，除了用眼觀濁浪翻滾，不妨閉上眼，用耳聽黃河的怒吼與咆哮。壺口到孟門這段400多公尺寬的箱形峽谷的底部，黃河水流下切，形成一條50公尺寬，深20公尺的深槽。黃河水從壺口奔湧下瀉後，巨大流量歸於此槽；由於傳說它為龍身穿鑿，故取名「十里龍槽」。

壺口瀑布岸邊美麗的小毛驢，十分討喜。 圖／本報山西臨汾傳真 分享 facebook

「冰峰倒掛」，為隆冬降臨，龍槽冰封，冰峰倒掛懸崖，彩虹時隱時現，七彩與晶瑩相映襯，教人贊歎造化的神奇。同樣發生在冬天的奇景，還有「黃河冰橋」；水面封凍，形成連接兩岸的天然橋梁。

壺口瀑布景觀四季各有特色，最佳觀賞期分為兩段，一是春季4到5月，農曆3月間，山桃花怒放，岸邊凍結的冰崖消融，稱為「三月桃花汛」。二是秋季9到11月雨季剛過時，陣陣秋風吹過，稱做「壺口秋風」。