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山西臨汾／全球華人移民傳奇 洪洞大槐樹

2019-06-24 00:25聯合報 大陸特派員王玉燕／山西臨汾報導

大槐樹景區「根雕大門」 圖／本報山西臨汾傳真
大槐樹景區「根雕大門」 圖／本報山西臨汾傳真
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京劇「玉堂春」「起解」蘇三唱詞「蘇三離了洪洞縣，將身來在大街前... 」，洞洪縣隸屬臨汾市，因歷史上多次人口由此遷出，被稱為「華人老家」。縣城裡遊客必遊的兩處景點，蘇三監獄以及大槐樹。

洪洞大槐樹尋根祭祖園旅遊景區，是大陸唯一以「尋根」和「祭祖」為主題的民祭聖地，大槐樹祭祖習俗已被列為大陸國家級非物質文化遺產名錄。

明朝洪武至永樂年間，在洪洞大槐樹下發生一場移民大遷徙，歷時50年，是歷史上規模最大、時間最長、範圍最廣的大移民。民間流傳歌謠：「問我祖先何處來，山西洪洞大槐樹。」而今全球凡有華人之地，就有大槐樹移民後裔。600多年來，洪洞大槐樹被賦予神性，回鄉祭祖的大槐樹後裔絡繹不絕，形成了豐富的移民傳說和悠久的祭祖傳統習俗。

廣濟寺，明代遷徙重要的歷史見證。 圖／本報山西臨汾傳真
廣濟寺，明代遷徙重要的歷史見證。 圖／本報山西臨汾傳真
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大槐樹景區分為移民古跡區、祭祖活動區、民俗遊覽區和汾河生態區四大主題區域，有碑亭、二、三代大槐樹，千年槐根、祭祖堂、廣濟寺、石經幢、移民浮雕圖、中華姓氏苑等60多處風景文化景點。

景區入門處，即「根雕大門」，為槐根造型，古老滄桑、支根入土，寓意大槐樹後裔同門、同根、同祖、同心。遊客進了大門，首先看到「根字影壁」，是景區的標誌性景觀，隸體「根」字蒼勁有力，含悠悠思鄉之意。

「祭祖堂」是整個祭祖園的核心，是大陸最大的百家姓祠堂，建築風格為仿明代建築，坐北朝南，堂內設1230個移民先祖姓氏牌位。

「古大槐樹處碑亭」建在第一代大槐樹的遺址上，至今已有1800多年歷史。清順治八年汾河發大水被沖毀，民國3年在原址修建，以碑代樹，碑亭內供奉天皇、地皇、人皇。這裡每天演出「蘇三路過大槐樹」實景劇。

「廣濟寺」始建於唐貞觀二年，明初移民，在此設局駐員，如今成為明代遷徙重要的歷史見證。「新塑大槐樹」是根據古大槐樹的記載所建，重現當年大槐樹的風采。

有趣的是，景區廁所皆名為「解手場」。據說，明朝定出的移民條律是「四口之家留一，六口之家留二，八口之家留三」，移民時為防止逃跑，把民眾反綁並用一根長繩聯結起來，一家一戶，根繩相拴，押解上路。押解途中，有人要大小便，就必須把被綁著的手解開，便要求「解手」。流傳至今，「解手」成了上廁所的代名詞。

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