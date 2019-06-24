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山西臨汾／百年佛庵小西天 珍藏懸塑絕唱

2019-06-24 00:26聯合報 大陸特派員王玉燕／山西臨汾報導

明代東明禪師創建小西天 圖╲本報山西臨汾傳真
明代東明禪師創建小西天 圖╲本報山西臨汾傳真
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臨汾隰縣城西的「小西天」，由明代東明禪師創建。寺院依山疊造，擁有大陸雕塑藝術極品「懸塑絕唱」；寺院藏有傳世罕見的官版「明永樂北藏」，成為研究佛教文化藝術的稀世珍寶。

懸塑就保存在大雄寶殿之中。懸塑難度極高，不同於一般雕塑由地面往上，或貼著牆面進行，而是把泥土懸塑於空中，以架支撐，展現空間感與繽紛華麗的視覺效果。小西天的懸塑花了20年才完成，泥土懸塑於空中，在建築面積僅217平方公尺的大雄寶殿內，逾千尊彩塑圍繞5尊主像布滿壁面、檁枋、柱梁之間，高者3.2公尺，小者僅如拇指，營造出三大師宮、彌陀內院、七佛寶宮、毗盧內院、彌勒內院等幻境中的佛教大千世界。

為保護珍貴懸塑，大雄寶殿內不能拍照，也不打掃。已有400年的佛像，保存相當完好，看不見蜘蛛網與灰塵。殿內無燈，最佳欣賞時間為上午9點到10點，正西陽光打入時，幻化為仙境。

半雲軒內珍藏著保存完整的漢文大藏經「明永樂北藏」，是明成祖為報父母恩，於永樂十年敕令開工雕刻。「明永樂北藏」改變以往折裝本藏經傳統版式，採用10冊成1帙的折貼式。為了表現宮廷刻本的氣魄，加大了字體與版心，每面5行，每行17字，每版25行。字體為秀麗的趙體字，工整美觀，裝幀典雅。

小西天懸塑，逾千尊彩塑布滿殿內。 圖╲本報山西臨汾傳真
小西天懸塑，逾千尊彩塑布滿殿內。 圖╲本報山西臨汾傳真
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小西天居鳳凰山巔，左右山翼猶如展開的翅膀；奎星閣是鳳冠，地藏殿是鳳臉，左右兩窯洞為眼，遠看就像一隻低頭俯視的鳳凰。「觀音殿」因求子靈驗，香火鼎盛。求子習俗為「送小鞋」，求男為深色鞋，求女為淡色鞋；求子時，帶一隻鞋，不分左右皆可，誠心供於殿內，待還願時，再送上另一隻小鞋。

小西天懸塑，營造出佛教大千世界。 圖╲本報山西臨汾傳真
小西天懸塑，營造出佛教大千世界。 圖╲本報山西臨汾傳真
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