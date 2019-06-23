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衣索比亞安全首長政變未遂 陸軍參謀長中彈身亡

「我拿台灣護照不是中國人」台籍詐騙犯國外被抓這樣說

2019-06-23 17:11聯合報 記者許依晨╱即時報導

中國、西班牙警方聯合執行打擊跨境電信網路詐騙犯罪「長城行動」，西班牙分批共向中國引渡225名犯罪嫌疑人，其中台灣犯罪嫌疑人有218名。陸媒近日播出這次台灣詐騙嫌犯在西班牙被捕並被押往中國的報導，「長城行動」中主要負責的中國警官表示台灣詐騙犯稱「我拿的是台灣護照，我不是中國人」，這套說辭令西班牙的法官感到反感。

「長城行動」耗時3年，今年6月7日中國將94名進行電信網路詐騙的台灣犯罪嫌疑人，從西班牙押解回到北京，這是中國首次從歐洲大規模押回電信網路詐騙犯罪嫌疑人。西班牙此前已分批共向中國引渡225名犯罪嫌疑人，其中台灣犯罪嫌疑人有218名。

為什麼從案發到犯罪嫌疑人被押到中國歷時3年之久？為何選在西班牙作案？中共公安部刑偵局電信網絡犯罪偵查處副處長張軍說明，2016上半年他們處理一個「大案」，有清華大學教授被騙的、也有甘肅老師被騙自殺的，一查「窩點」全在西班牙，33個窩點，將近1000人，因為詐騙的「成本低、收益高」，每一個40人的窩點，詐騙的業績每個月可達人民幣1000萬左右。

張軍說，最早這些人是「隔岸詐騙」，目的是為防止兩岸警方合作，之後跑到東南亞，但因為打擊強度大，又轉往歐洲。他指出，在西班牙辦案，最大困難就是語言問題，其次就是兩國司法體制差異造成許多困難，一名犯罪嫌疑人「在眼皮子底下被放掉」，一名廣東男民警當場失聲痛哭。

抓到台籍嫌犯，進入引渡程序後，張軍表示，後續還有一審和二審，二審完還能往憲法法院上訴，再之後還有上訴歐洲人權法院、申請政治避難等手段，相當於把西班牙能用的權利都用完，他說，「（最久的）3個月時間就審一個人」、「200多人逐一開庭審理」。

張軍說，這些台嫌都說「我拿的是台灣護照，我不是中國人」、「回到中國我會受到不公正的待遇，所以我不能引渡到中國」，但西班牙的法官這次態度很堅決，「因為他對台灣這套做法很反感，我就是要把你引渡中國」，這是第一場與歐洲國家合作打擊電信詐騙，具有指標性的示範作用。

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西班牙電信詐騙引渡
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