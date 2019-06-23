恐怖暴雨襲重慶 2人過馬路當街被沖走

2019-06-23 17:28 世界日報 中國新聞組／北京23日電



重慶暴雨兩人過馬路被洪水沖走多人跳水相救。 圖／取自上游新聞 分享 facebook

22日上午，暴雨再次襲擊重慶涪陵城區，受暴雨影響，城區多條道路積水嚴重，上午10點左右，在南門山到涪陵廣場路段，2位市民準備過馬路，結果被洪水沖走，在被捲入排水口前被眾人拉住救起。

據了解，事情發生在22日上午10點左右，涪陵南門山到涪陵廣場路段，因暴雨成災，路面變成水流湍急的河流，一對正在過馬路的中年男女，不小心被洶湧的洪水沖倒，順著斜坡路面順流而下，情況非常緊急。危急時刻，沿途路人主動上前，試圖抓住流水中的兩人，但是因水流太急、距離較遠，未能成功。最後，多名路人跳入水中，在被捲入排水口之前，終於將兩人成功營救上來。脫離險境後，被救中年男女不停地向參與救援的熱心市民道謝。

22日上午，涪陵區氣象部門發布暴雨紅色預警。受暴雨影響，高速執法部門積極啟動應急預案，在今天9點半左右對滬渝南線高速新妙、涪陵東、清溪、南沱收費站進行上道管制，對南涪高速馬武、李渡、龍橋、馬武、鴨江、平橋收費站入口管制。截至中午，涪陵區降雨有所減少，相關交通管制已經解除。目前，當地暫未接到人員傷亡和受災情況的報告。

另據媒體報導，貴州沿河自治縣、遵義匯川區6月22日受暴雨侵襲，最高降雨量超過200毫米，造成2人死亡，4人失聯。遵義匯川區高坪鎮降雨量超過200毫米，沿河自治縣官舟鎮降雨量也達到176.8毫米，農作物和基礎設施受損嚴重。