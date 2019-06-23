親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

紐交所上市為何失敗？M17執行長終於開口：我的錯

川普出招 周一將擴大對伊朗的制裁

恐怖暴雨襲重慶 2人過馬路當街被沖走

2019-06-23 17:28世界日報 中國新聞組／北京23日電

重慶暴雨兩人過馬路被洪水沖走多人跳水相救。 圖／取自上游新聞
重慶暴雨兩人過馬路被洪水沖走多人跳水相救。 圖／取自上游新聞
分享

22日上午，暴雨再次襲擊重慶涪陵城區，受暴雨影響，城區多條道路積水嚴重，上午10點左右，在南門山到涪陵廣場路段，2位市民準備過馬路，結果被洪水沖走，在被捲入排水口前被眾人拉住救起。

據了解，事情發生在22日上午10點左右，涪陵南門山到涪陵廣場路段，因暴雨成災，路面變成水流湍急的河流，一對正在過馬路的中年男女，不小心被洶湧的洪水沖倒，順著斜坡路面順流而下，情況非常緊急。危急時刻，沿途路人主動上前，試圖抓住流水中的兩人，但是因水流太急、距離較遠，未能成功。最後，多名路人跳入水中，在被捲入排水口之前，終於將兩人成功營救上來。脫離險境後，被救中年男女不停地向參與救援的熱心市民道謝。

22日上午，涪陵區氣象部門發布暴雨紅色預警。受暴雨影響，高速執法部門積極啟動應急預案，在今天9點半左右對滬渝南線高速新妙、涪陵東、清溪、南沱收費站進行上道管制，對南涪高速馬武、李渡、龍橋、馬武、鴨江、平橋收費站入口管制。截至中午，涪陵區降雨有所減少，相關交通管制已經解除。目前，當地暫未接到人員傷亡和受災情況的報告。

另據媒體報導，貴州沿河自治縣、遵義匯川區6月22日受暴雨侵襲，最高降雨量超過200毫米，造成2人死亡，4人失聯。遵義匯川區高坪鎮降雨量超過200毫米，沿河自治縣官舟鎮降雨量也達到176.8毫米，農作物和基礎設施受損嚴重。

暴雨雨量北京
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

四川再傳地震 宜賓市珙縣19人傷

2019-06-23 17:24

蘭州邁入地鐵時代 中國首條穿越黃河地鐵開通

2019-06-23 15:01

蘭桂坊五男混戰釀三傷 警緝兩施襲者

2019-06-23 14:49

幼兒園亂收費激怒家長 園長嗆：只養天鵝不養豬

2019-06-23 14:08

為業者站台喊「買房就是愛國」 女局長受賄判11年半

2019-06-23 14:07

重慶男酒駕闖禍 4死逾10傷 目擊者：先倒車再衝

2019-06-23 14:05

江西旅遊巴士 高速路撞護欄5死48傷

2019-06-23 10:50

四川宜賓市5級地震 至少16人受傷

2019-06-23 09:09

四川宜賓珙縣深夜規模5.4淺層地震 至少7傷

2019-06-23 02:12

頁岩氣開採惹禍 四川珙縣發生3.6級地震

2019-06-22 21:45

1天下1年的雨 酒泉市區變汪洋

2019-06-22 16:27

金山大橋就是我的舞池 女子組團車道拍影片挨批

2019-06-22 16:25

川男火車霸座吃泡麵 竟逼乘務員端碗

2019-06-22 15:52

湖南操場埋屍案 鄧男被埋16年腰間衣服未腐爛

2019-06-22 15:44

《北京觀察》湖南操場埋屍案 有3個英雄

2019-06-22 15:29

海淘日藥有詭 毒犯盯上治失眠、健忘的藍精靈

2019-06-22 14:06

雲林縣長率團兩岸交流 為農特產品開拓新市場

2019-06-21 13:26

黃山稀有黃麂受困 警員跳水救援

2019-06-21 11:48

在上海被解救 白鯨小白、小灰抵達冰島了

2019-06-21 11:47

瀕危物種走私 南寧海關查辦百起

2019-06-21 02:17

潛江118道小龍蝦料理 獲金氏紀錄

2019-06-21 02:17

哈爾濱與阿根廷 開闢合作新渠道

2019-06-21 02:17

廣州-烏魯木齊-維也納航線 首航

2019-06-21 02:17

教師16年前舉報工程偷工減料後失蹤 近日操場下挖出屍骨

2019-06-20 20:44

科學家找到「天使粒子」 楊振寧：必獲諾獎

2017-07-21 11:57
看更多

熱門文章

「我拿台灣護照不是中國人」台詐騙犯國外被抓怕引渡求饒

2019-06-23 17:11

如何讓台灣想統一？陸學者提議：讓福建GDP超台

2019-06-23 15:19

反送中延燒 第三位港府高官道歉

2019-06-23 00:06

選擇權論兩岸 馬紹章：承認九二+美國保台 對台最有利

2019-06-23 14:04

蘭州邁入地鐵時代 中國首條穿越黃河地鐵開通

2019-06-23 15:01

移民台灣 再成香港熱議話題

2019-06-22 23:52

頁岩氣開採惹禍 四川珙縣發生3.6級地震

2019-06-22 21:45

幼兒園亂收費激怒家長 園長嗆：只養天鵝不養豬

2019-06-23 14:08

反送中圍警總後...港警放假自發「上班」洗圍牆塗鴉噴字

2019-06-23 08:55

林鄭壓力山大！港32名前高官議員聯署促撤回修例

2019-06-23 15:32

平息反送中爭議 傳港府高層考慮與示威者對話

2019-06-23 09:53

分析／香港危機沒緩解跡象...近看2時段 遠看3前景

2019-06-22 23:52

日暈、火彩虹高掛天空 香港同日見到2罕見景象

2019-06-22 21:22

美媒專訪 達賴喇嘛：權力腐蝕了中國共產黨

2019-06-23 11:51

陸封殺反送中歌曲 皇后大道東、海闊天空都下架

2019-06-22 23:52

美又對5家中企下手 央視回嗆：極限施壓只會適得其反

2019-06-23 12:13

江西旅遊巴士 高速路撞護欄5死48傷

2019-06-23 10:50

北京宣布 習近平27日赴大阪出席G20峰會

2019-06-23 10:16

日媒：撐不下了…韓企將生產移出中國 三星開第一槍

2019-06-23 14:12

港政務司長：會接受逃犯條例草案明年7月自動失效

2019-06-23 10:22

談反送中 高碩泰籲愛好自由國家對抗專制政權

2019-06-22 22:58

特派員在現場／「傷害民族情感」崇洋媚外招牌礙到誰

2019-06-22 23:49

四川宜賓珙縣深夜規模5.4淺層地震 至少7傷

2019-06-23 02:12

兩岸自由經貿論壇／台陸制定共同標準 現契機

2019-06-23 00:16

四川宜賓市5級地震 至少16人受傷

2019-06-23 09:09

北上買A股資金爆量 有望刷新紀錄

2019-06-22 23:48

香港警總被圍 一哥神隱 警隊士氣低

2019-06-23 14:14

文靜港生 在台撐起萬人集會

2019-06-22 23:52

為業者站台喊「買房就是愛國」 女局長受賄判11年半

2019-06-23 14:07

帶屎叫鬼都不行 中國整治大洋怪重地名

2019-06-23 12:44

青海湖湟魚產卵季 萬計小魚躍龍門

2019-06-22 23:18

避免影響「川習會」 潘斯再推遲中國人權演講

2019-06-23 11:08

親中建制派人士：北京對林鄭月娥 信任沒變

2019-06-23 18:17

恐怖暴雨襲重慶 2人過馬路當街被沖走

2019-06-23 17:28

兩岸自由經貿論壇／金旗：中國金融資產要走向全球

2019-06-23 00:16

蘭桂坊五男混戰釀三傷 警緝兩施襲者

2019-06-23 14:49

兩岸自由經貿論壇／王俊：台商可攻中西部內需

2019-06-23 00:16

中國外交藍皮書：國力對比東升西降

2019-06-23 15:24

華為手機未送達美國 中媒：聯邦快遞稱運作出錯

2019-06-23 18:16

重慶男酒駕闖禍 4死逾10傷 目擊者：先倒車再衝

2019-06-23 14:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top