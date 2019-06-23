蘭桂坊五男混戰釀三傷 警緝兩施襲者

2019-06-23 14:49 聯合新聞網 香港01 記者呂凝敏／報導



清晨6時許，五名男子在中環蘭桂坊一洗手間對開，因瑣事爭執，其間兩名男子襲擊對方一名24歲姓何的男子，何兩名分別18歲及21歲的同行友人見狀，上前阻止但不果，二人更被懷疑兩男襲擊，施襲者其後逃去無蹤。

警員接報到場，經初步調查，發現何眼、手及背部受傷；18歲姓黃的少年則頭部受傷，21歲姓林的男子則頭、手及背部受傷，三人需送往瑪麗醫院治理。警方將案件列作襲擊致造成實際身體傷害，交中區警區刑事調查隊第五隊跟進。

文章授權轉載自《香港01》