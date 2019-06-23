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重慶男酒駕闖禍 4死逾10傷 目擊者：先倒車再衝

2019-06-23 14:05世界日報 中國新聞組／北京23日電

重慶雲陽22日發生酒後駕車撞人事件，造成四人死亡，十餘人受傷。多名目擊者稱，看到一輛黑色轎車快速駛過，沿路多人被撞傷，其中包括兒童；還有人說，看到駕駛有幾次是倒車之後再往前衝。

閉路電視畫面顯示，一輛私家車高速撞向人群。（取材自微博）
閉路電視畫面顯示，一輛私家車高速撞向人群。（取材自微博）
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重慶雲陽縣公安局22日晚11時許發布通報稱，22日晚8時10分許，彭姓駕駛員（男，42歲，雲陽縣渠馬鎮人）酒後駕駛越野汽車，在雲陽縣江口鎮街道三叉路口路段連續撞倒多名行人。接報警後，民警迅速趕到現場處置，將彭男控制，並將傷者送醫救治。

通報稱，彭男被控制時尚處於酒後意識模糊狀態。目前，事故致四人死亡十餘人受傷。正進一步調查處理中。

新京報報導，一則現場監控視頻顯示，晚上8時許，一輛黑色轎車在街道上衝撞，有多人受傷倒地。多名網友稱，雲陽江口鎮一輛小車連撞多車，還撞上了沿路多名路人。

江口鎮小河路農貿市場門口一名店家稱，晚上8時許，他看到一輛車從店門口飛馳而過，沿路上十數人被撞傷倒地，「什麼亂七八糟的東西飛了一路。 」

據報導，另一附近店家稱，撞人的是一輛越野車，自己的老公當時腿都嚇軟了，「聽到碰碰碰一路撞過去。」

距離農貿市場350米的江口鎮汽車站附近商鋪一名員工表示，他看到一輛黑色車輛從店門口駛過，「店門口四個人被撞躺在地上。」

報導稱，上述員工提供的一則視頻顯示，一名身穿黑色短袖白色條紋上衣的男子被警方控制住，沿路多名群眾一路跟隨民警小跑。

另據北京青年報報導，有目擊者表示，肇事者是當地一名刑滿釋放人員。

重慶雲陽22日發生酒後駕車撞人事件，造成四人死亡，十餘人受傷。圖為傷者坐在路邊。...
重慶雲陽22日發生酒後駕車撞人事件，造成四人死亡，十餘人受傷。圖為傷者坐在路邊。（取材自微博）
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