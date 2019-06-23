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為業者站台喊「買房就是愛國」 女局長受賄判11年半

2019-06-23 14:07世界日報 中國新聞組／北京23日電

王愛華受賄罪成獲刑11年6個月。（取材自政事兒）
王愛華受賄罪成獲刑11年6個月。（取材自政事兒）
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安徽省蚌埠市中級人民法院對合肥巢湖經濟開發區管委會原主任王愛華受賄案一審日前公開宣判，以受賄罪判處王愛華有期徒刑11年6個月，並處罰金人民幣100萬元。

微信公眾號政事兒報導，2003年至2017年，被告人王愛華利用其擔任合肥市規畫局局長、合肥巢湖經濟開發區管委會主任等職務上的便利，為相關單位和個人在房地產項目的規畫審批、規畫調整、設計項目承接等事宜提供幫助，透過利益輸送，直接或者通過特定關係人非法收受劉某等10人給予的價值人民幣632萬餘元的財物、人民幣197萬元、美元2.5萬元，共計折合人民幣846萬餘元。其中，王愛華擔任合肥市規畫局局長期間，以明顯低於市場價的價格從多個開發商為自己和親屬購買商鋪、住宅5套。

2009年1月12日，合肥電視台《都市直播車》欄目給濱湖新區的房產商做了一次直播廣告，時任合肥市規畫局局長的王愛華是嘉賓之一，她不僅極力推銷樓盤，臨近結束時還喊出了「買房就是愛國」的口號，受到不少網友的批評。

據報導，王愛華曾長期在合肥市城建、規畫系統工作，2002年至2013年，擔任了11年合肥市規畫局局長、黨組書記。之後升任合肥巢湖經濟開發區管委會主任（副市級）、黨工委書記。法院認為，王愛華受賄數額特別巨大，涉案贓款贓物已全部追回，依法對其從輕處罰。法院作出有期徒刑11年半、並處百萬元罰款的刑罰。對於這一判決結果，王愛華表示考慮後，再決定是否上訴。

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