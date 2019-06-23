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幼兒園亂收費激怒家長 園長嗆：只養天鵝不養豬

2019-06-23 14:08世界日報 中國新聞組／北京23日電

西安一幼兒看護點「中鐵尚都城幼兒園」收費標準不一，引起家長反彈。針對家長提出為什麼不全面實施普惠收費時，負責人崔園長說：「我們學的是養天鵝的技術，我們不會去養豬。杜城村的村主任找我，要把村子裡那些娃都送到這兒來，我不同意，因為這些孩子素質太低。」此話一出，再次惹怒家長。

中鐵尚都城幼兒園收費標準不一，引起家長不滿。（取材自華商報）
中鐵尚都城幼兒園收費標準不一，引起家長不滿。（取材自華商報）
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華商報報導，家長王先生說，4月23日組織的家長協調會上，老師稱收費是自定價，沒有進行價格備案，也不知道該向誰備案。按規定幼兒園看護點審批屬於街辦管轄，家長到街辦諮詢發現，當時的備案收費是人民幣1680元（約245美元）。

家長李女士也表示，她的孩子是2018年8月入園小班，起先絕大多數孩子是按照每月1800元左右收取的保育費，伙食費330元是另外計算的，部分插班進入的幼兒，每月保育費是1980元。2019年3月入園的小班孩子，保育費是1980元，最近又開始收1900元左右的費用。

據報導，雁塔區杜城街辦社會事務中心，中心負責人閆春紅表示，這個看護點目前沒任何手續，以前屬管理不明地段，收費按市場調節，高低不一。現在屬街辦管理，根據國家相關政策，看護點收費原則上不應高於普惠幼兒園1200元的標準，目前這一政策正在過渡期。根據家長反映的情況，這個看護點的確存在收費問題。

對於家長反映的視頻中的言論，崔園長說：「杜城村的村主任找我，要把村子裡那些娃都送到這兒來，我不同意，這些孩子素質太低。」、「我講的是幼兒教育界不敢講又想講的實話，如果媒體報導，會免費打廣告成為網紅，挺好。我確確實實學的是養天鵝的技術，我確確實實不會養豬，你讓我跟村裡的人去溝通，我實在溝通不來。」

對此，網友議論紛紛，有人感嘆：「啥時候教育真正能平等，給努力的人一線希望、一條出路！」也有人說：「其實，也是大實話，只是說的難聽了點。」還有人說不是難聽，是直白！我覺得說的沒錯！

另據南國今報報導，因為發表不當言論，造成嚴重負面影響，崔園長已經被公司解聘。

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