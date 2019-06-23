江西旅遊巴士 高速路撞護欄5死48傷

2019-06-23 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



江西一輛載滿乘客的旅遊巴士，在滬昆高速上饒市失控撞護欄，造成5人死亡，48人受傷。

意外發生在昨晚（22日）晚上近8時，肇事的旅遊巴士在滬昆高速（上海至昆明高速公路）江西上饒市路段行駛期間，突失控撞向護欄，造成5人死亡，6人重傷，42人輕傷。