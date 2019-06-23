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江西旅遊巴士 高速路撞護欄5死48傷

2019-06-23 10:50聯合報 記者羅印冲╱即時報導

江西一輛載滿乘客的旅遊巴士，在滬昆高速上饒市失控撞護欄，造成5人死亡，48人受傷。

意外發生在昨晚（22日）晚上近8時，肇事的旅遊巴士在滬昆高速（上海至昆明高速公路）江西上饒市路段行駛期間，突失控撞向護欄，造成5人死亡，6人重傷，42人輕傷。

事故現場已處理完畢，傷者已分別送往5所醫院救治。當地政府各級政府及醫療專家組正在開展全力救治和善後處置工作，事故原因正在進一步調查中。

江西旅遊巴士高速路撞護欄，造成5死48傷。取自星島網
江西旅遊巴士高速路撞護欄，造成5死48傷。取自星島網
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