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四川宜賓市5級地震 至少16人受傷

2019-06-23 09:09聯合報 記者羅印冲╱即時報導

四川宜賓市珙縣22日22時29分，發生規模5.4級地震，震源深度10公里。

新華社報導，地震造成至少16人受傷，已經送往醫院治理。

震央在珙泉鎮魚池村附近，有一間房屋倒塌，當局派出40人搜救。

珙泉鎮是珙縣老縣城，人口5萬多人，老舊房屋多，在早前的長寧地震中受損較嚴重。

當地部門表示，由於未出現新的塌方，早前搶通的道路可正常通行；但長寧至竹海有一處小型塌方，已安排應急小分隊前往清理。

四川宜賓市5級地震。（微博截圖）
四川宜賓市5級地震。（微博截圖）
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