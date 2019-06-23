四川宜賓市5級地震 至少16人受傷

2019-06-23 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



四川宜賓市珙縣22日22時29分，發生規模5.4級地震，震源深度10公里。

新華社報導，地震造成至少16人受傷，已經送往醫院治理。

震央在珙泉鎮魚池村附近，有一間房屋倒塌，當局派出40人搜救。

珙泉鎮是珙縣老縣城，人口5萬多人，老舊房屋多，在早前的長寧地震中受損較嚴重。