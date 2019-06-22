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1天下1年的雨 酒泉市區變汪洋

2019-06-22 16:27世界日報 中國新聞組／北京22日電

酒泉20日豪雨，城區積水嚴重，行駛車輛如水中行舟。圖／取自中新網
酒泉20日豪雨，城區積水嚴重，行駛車輛如水中行舟。圖／取自中新網
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中國內陸省份甘肅日前迎來強降雨，酒泉市20日降水量為84.4毫米，突破了1983年8月4日44.2毫米的歷史紀錄。大雨造成酒泉市區變成一片水鄉澤國，車輛行駛如「水中行舟」，其他縣市則造成大量農作物受災，甚至有山洪的危險，讓長期習慣乾旱氣候的民眾嘗到了「水險」的可怕。

中國新聞網報導，6月21日正好是中國節氣的「夏至」，俗話說「夏至雨點值千金」，可見歷來在這個時間點少有降雨。尤其在河西走廊西段極端乾旱區的甘肅酒泉，20日單日達到了近一年的降水量，難以避免地引發了洪澇災害。

20日以來，東西狹長的甘肅自西向東相繼出現強降雨，如注的雨水驅散「夏天的味道」，讓當地民眾調侃「又一次入夏失敗」。至21日，包括省會蘭州在內的甘肅大部被雨水籠罩，各地啟動不同程度的暴雨預警。繼酒泉市20日夜間發布的暴雨紅色預警外，蘭州、白銀、臨夏三市也發出暴雨警報。

據統計，全省共計1322個測站降雨，較大降水量出現在河西走廊中西段。其中酒泉市，年均降水量僅88.3毫米，20日單日降水量為84.4毫米，創下歷史紀錄。

大雨引發甘肅河西出現洪澇災害，造成玉米、紅棗、枸杞等農作物受災，部分大棚受淹，城市內大水許久不退。據初步統計，張掖市高台縣、酒泉市肅州區和嘉峪關市近1600人受災，農作物受災面積100餘公頃，直接經濟損失人民幣800餘萬元（約116萬美元）。

氣象部門預計，26日之前，白銀、蘭州、臨夏、定西、甘南、隴南、天水等地仍有機會降下中到大雨，需防範大雨可能引發的中小河流洪水、山洪災害及城鄉積澇。

酒泉20日豪雨，城區積水嚴重，行駛車輛如水中行舟。圖／取自中新網
酒泉20日豪雨，城區積水嚴重，行駛車輛如水中行舟。圖／取自中新網
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