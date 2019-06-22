川男火車霸座吃泡麵 竟逼乘務員端碗

2019-06-22 15:52 世界日報 中國新聞組／上海22日電



一位四川網友日前在微博上報料稱，她在貴陽往成都的列車上，遭遇被「霸座」行為。霸座的男子當時在她座位上吃泡麵不肯讓座，並大聲的說「這麼燙我上哪裡去吃麵」。最後是乘務員幫他端碗、拿行李後才肯移步餐車。

澎湃新聞報導，S女士表述，當天，她帶4歲的兒子從貴陽東站上了D1806次列車，準備坐到終點站成都東。S女士說：「我特意買了兩個座位的票，讓小孩坐下，不鬧騰，我特地給他買了很多吃的。」但上車找到座位後，就遇到了在她座位上吃泡麵的男子。

S女士確認了下車票上的座位號後，就請該男溝通換座位，但男子愛理不理的，竟丟給她一句「你隨便找個位置坐吧」。當時她拖著行李帶著孩子，車廂通道很窄，移動十分不方便。

「你沒看到我在吃麵啊，這麼燙我上哪裡去吃麵！」男子這句話引爆S女士的怒火，兩人當場吵了起來。由於吵架聲音過大，S女士的小孩嚇得嚷嚷「叔叔，叔叔，你不要和我媽媽吵了，我們不坐了」。

報導指出，隨後圍觀乘客多了，乘務員趕來，S女士一手抱著被嚇哭的小孩，一手拿手機拍下上述視頻。

從視頻中看到，該男最後要求乘務員給他端碗、拿行李才肯移步餐車，並稱「東西丟了你負責」，為讓乘客盡快坐到位置，乘務員無奈給他端麵，拿行李去餐車。

廣州鐵路局工作人員表示，他們已從網上得知此事還在核實了解。對於霸座的現象，工作人員稱，這是個別情況，呼籲廣大乘客文明乘車，禮貌出行。