湖南操場埋屍案 鄧男被埋16年腰間衣服未腐爛

2019-06-22 15:44 世界日報 中國新聞組╱北京22日電



挖出教師遺骸的操場，深坑外拉起了警戒線，禁止學生靠近。圖／取自澎湃新聞 分享 facebook

湖南新晃「操場埋屍案」引爆輿論譁然，有涉事學校新晃一中的退休教師表示，曾與遇害的該校鄧姓男教師共事過，稱鄧男脾氣直、敢講真話，還稱鄧男遺骸被挖出後，腰間綁的衣服還未腐爛，想起這源於鄧男生前的一個習慣。

紅星新聞報導，張鋒（化名）是新晃一中退休教師，他與疑犯杜少平從小相識，與時任校長黃炳松在不同單位共事多年，目前仍有頻繁聯繫。張鋒也曾與遇害的鄧男共事約兩年。

據報導，鄧男失蹤前，進入新晃一中不足兩年。在此之前，鄧男曾在新晃一中教學儀器廠工作，後調入學校後勤部門。在張鋒印象中，鄧某脾氣直、敢講真話，看見烏七八糟的事情不會藏著。

張鋒回憶，那時候，鄧男50多歲，頭髮已花白，他喜歡戴鴨舌帽，留小平頭。

事發當年（2003年），新晃一中的400米跑道工程沒有公示、沒有通知。張鋒說，時任校長黃炳松直接將工程承包給了他的外甥杜少平。「但合同有公示，我跑去看了下，總造價95萬（人民幣，下同）左右，但最後聽說給了200萬。」

張鋒說，負責監工的鄧男「知道那是豆腐渣工程，但又沒辦法，只是告訴施工的人，等工程驗收簽字時再說。」

張鋒回憶，鄧男失蹤後，時任校長黃炳松曾組織學校員工分多組搜山，「水塘、茅草洞到處找，找了兩天沒找到」。

鄧男的家屬表示，尋找多日未果，最後只能按失蹤人口處理。但失蹤至今這16年來，他們始終未放棄尋找鄧男。直至杜少平因掃黑除惡被抓後，此案真相才浮出水面。

6月20日，新晃一中的一名水電工曾在挖掘現場架設路燈。張鋒稱，這名水電工曾告訴多人，遺骸被挖出後，腰間綁的衣服還未腐爛。這個細節令張鋒想到了鄧男遇害前的一個習慣：天氣太熱，鄧男會把衣服脫下來綁在腰間。

另據新京報報導，新晃一中挖掘遺骸的現場目前已被圍欄圍起，草坪中心停放著兩台挖掘機，有數百平米的操場被挖開。深坑緊挨學校宿舍樓，坑深近四米深坑旁邊堆放著挖出的黃土和石塊。現場散落著礦泉水瓶和醫療用的一次性手套、口罩等物品。