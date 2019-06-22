親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

直播／韓國瑜台中造勢韓粉狂揮國旗 現場宣布超過5萬人

成龍怕林鳳嬌分財產 錢全匯國外

湖南操場埋屍案 鄧男被埋16年腰間衣服未腐爛

2019-06-22 15:44世界日報 中國新聞組╱北京22日電

挖出教師遺骸的操場，深坑外拉起了警戒線，禁止學生靠近。圖／取自澎湃新聞
挖出教師遺骸的操場，深坑外拉起了警戒線，禁止學生靠近。圖／取自澎湃新聞
分享

湖南新晃「操場埋屍案」引爆輿論譁然，有涉事學校新晃一中的退休教師表示，曾與遇害的該校鄧姓男教師共事過，稱鄧男脾氣直、敢講真話，還稱鄧男遺骸被挖出後，腰間綁的衣服還未腐爛，想起這源於鄧男生前的一個習慣。

紅星新聞報導，張鋒（化名）是新晃一中退休教師，他與疑犯杜少平從小相識，與時任校長黃炳松在不同單位共事多年，目前仍有頻繁聯繫。張鋒也曾與遇害的鄧男共事約兩年。

據報導，鄧男失蹤前，進入新晃一中不足兩年。在此之前，鄧男曾在新晃一中教學儀器廠工作，後調入學校後勤部門。在張鋒印象中，鄧某脾氣直、敢講真話，看見烏七八糟的事情不會藏著。

張鋒回憶，那時候，鄧男50多歲，頭髮已花白，他喜歡戴鴨舌帽，留小平頭。

事發當年（2003年），新晃一中的400米跑道工程沒有公示、沒有通知。張鋒說，時任校長黃炳松直接將工程承包給了他的外甥杜少平。「但合同有公示，我跑去看了下，總造價95萬（人民幣，下同）左右，但最後聽說給了200萬。」

張鋒說，負責監工的鄧男「知道那是豆腐渣工程，但又沒辦法，只是告訴施工的人，等工程驗收簽字時再說。」

張鋒回憶，鄧男失蹤後，時任校長黃炳松曾組織學校員工分多組搜山，「水塘、茅草洞到處找，找了兩天沒找到」。

鄧男的家屬表示，尋找多日未果，最後只能按失蹤人口處理。但失蹤至今這16年來，他們始終未放棄尋找鄧男。直至杜少平因掃黑除惡被抓後，此案真相才浮出水面。

6月20日，新晃一中的一名水電工曾在挖掘現場架設路燈。張鋒稱，這名水電工曾告訴多人，遺骸被挖出後，腰間綁的衣服還未腐爛。這個細節令張鋒想到了鄧男遇害前的一個習慣：天氣太熱，鄧男會把衣服脫下來綁在腰間。

另據新京報報導，新晃一中挖掘遺骸的現場目前已被圍欄圍起，草坪中心停放著兩台挖掘機，有數百平米的操場被挖開。深坑緊挨學校宿舍樓，坑深近四米深坑旁邊堆放著挖出的黃土和石塊。現場散落著礦泉水瓶和醫療用的一次性手套、口罩等物品。

失蹤
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

1天下1年的雨 酒泉市區變汪洋

2019-06-22 16:27

金山大橋就是我的舞池 女子組團車道拍影片挨批

2019-06-22 16:25

川男火車霸座吃泡麵 竟逼乘務員端碗

2019-06-22 15:52

《北京觀察》湖南操場埋屍案 有3個英雄

2019-06-22 15:29

海淘日藥有詭 毒犯盯上治失眠、健忘的藍精靈

2019-06-22 14:06

雲林縣長率團兩岸交流 為農特產品開拓新市場

2019-06-21 13:26

黃山稀有黃麂受困 警員跳水救援

2019-06-21 11:48

在上海被解救 白鯨小白、小灰抵達冰島了

2019-06-21 11:47

瀕危物種走私 南寧海關查辦百起

2019-06-21 02:17

潛江118道小龍蝦料理 獲金氏紀錄

2019-06-21 02:17

哈爾濱與阿根廷 開闢合作新渠道

2019-06-21 02:17

廣州-烏魯木齊-維也納航線 首航

2019-06-21 02:17

教師16年前舉報工程偷工減料後失蹤 近日操場下挖出屍骨

2019-06-20 20:44

影／駕訓場崩潰！新手誤踩油門 瘋狂打轉2分鐘

2019-06-20 14:33

世界大學排名 北京清華大學第16贏耶魯

2019-06-20 13:54

四川長寧強震 民眾質疑：中石油過度開採頁岩氣惹禍

2019-06-20 13:53

486先生：大陸公安檢查每人手機 網友：我在上海沒被查

2019-06-20 12:45

受傷小野豬闖港鐵堅尼地城站撞女子 警圍捕「中槍」倒地

2019-06-20 09:59

比熊貓珍貴 搶救中華穿山甲

2019-06-20 05:06

保護長城 甘肅首設專法

2019-06-20 04:54

外賣用戶破3.5億 陸促食安升級

2019-06-20 04:53

陸邊境旅遊升溫 中朝俄多線齊發

2019-06-20 04:52

盧溝橋事變／盧溝橋石獅 金、元、明、清雕藝融匯

2019-06-20 04:37

盧溝橋事變／對日抗戰爆發歷史回顧

2019-06-20 04:36

北京抗戰紀念館／館內開闢台灣同胞抗戰專區

2019-06-20 04:31

北京抗戰紀念館／抗日戰爭英烈文物 見證歷史傷痕

2019-06-20 04:29

拍文革成名 攝影師：悲劇不能重演

2019-06-19 23:58

記錄文革慘劇 資深攝影師李振盛：悲劇不能重演

2019-06-19 19:54

科學家找到「天使粒子」 楊振寧：必獲諾獎

2017-07-21 11:57
看更多

熱門文章

港府：逃犯修例草案 明年7月自動失效

2019-06-22 00:21

反送中示威再升級！ 警評估：影響比「佔中」還大

2019-06-21 21:25

會期成新下台階 港府：接受逃犯修例自然死亡事實

2019-06-21 21:50

習送北韓：大米、肥料跟陸客

2019-06-21 23:55

我駐港澳代表 7月起都懸缺

2019-06-21 23:59

香港反送中 羅大佑作曲「皇后大道東」在陸遭下架

2019-06-22 14:24

《神隱少女》大陸首映 票房完勝《玩具4》兩倍

2019-06-22 12:56

新聞觀察／陸在G20 多一張籌碼

2019-06-21 23:59

觀察站／香港6月困局 前路何在？

2019-06-22 00:24

包圍香港警總 談判無效 人潮不散

2019-06-22 00:31

總部遭反送中圍堵 港警：嚴肅跟進違法行為

2019-06-22 10:34

國際特赦：612反送中衝突警涉過份武力 違反人權公約

2019-06-21 21:25

湖南操場埋屍案 鄧男被埋16年腰間衣服未腐爛

2019-06-22 15:44

不趕示威者、幫忙擋警察 網友讚太古廣場：真正屬於香港的商場

2019-06-22 13:56

中國聯手東南亞5國 救回千餘遭拐賣外籍女

2019-06-22 15:48

陳明通會金門縣長：小四通無急迫性

2019-06-21 23:59

吸引台青到大灣區創業 專設台灣賽區祭百萬紅包

2019-06-22 11:36

郭樹清：人民幣長線不看貶

2019-06-22 02:02

兩岸自貿論壇：陸重新定位對外開放戰略

2019-06-21 23:59

人大：上半年中國經濟「弱企穩」今年GDP增速6%

2019-06-22 15:42

《北京觀察》湖南操場埋屍案 有3個英雄

2019-06-22 15:29

港府稱修例將自動失效 反對者：說撤回那麼難嗎

2019-06-21 22:57

海淘日藥有詭 毒犯盯上治失眠、健忘的藍精靈

2019-06-22 14:06

感受香港一國兩制困境 主題影展台北免費上映

2019-06-21 20:33

A股入富 迎資金行情

2019-06-22 02:02

港人移民台灣詢問度增 生活環境政治民主成誘因

2019-06-22 11:32

港大專學界圍警總示威 22日凌晨剩數百人駐守

2019-06-22 02:02

兩岸自由經貿論壇／郝岩：挺台資企業發展

2019-06-22 03:17

創業板大利多 借殼上市鬆綁

2019-06-22 02:01

日美聯手南海軍演 陸媒批：區域安全帶來新的不確定性

2019-06-22 16:11

兩岸自由經貿論壇／林祖嘉：留意貿易戰影響

2019-06-22 03:16

習近平計劃 明年春訪日

2019-06-22 16:37

兩岸自由經貿論壇／劉憶如：全球化加速 金融邁步

2019-06-22 03:14

廈門吳家瑩催動台企升級

2019-06-22 01:59

兩岸自由經貿論壇／台陸分工 添國際競爭優勢

2019-06-22 03:13

川普一定大發雷霆…習近平打北韓牌？要冒巨大風險

2019-06-22 16:16

兩岸自由經貿論壇／李文輝 連六年交流 提供建言

2019-06-22 03:17

川男火車霸座吃泡麵 竟逼乘務員端碗

2019-06-22 15:52

A股「入富」 活水上看3500億

2019-06-22 12:45

兩岸自由經貿論壇／李政宏：陸區域融合 機遇可期

2019-06-22 03:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top