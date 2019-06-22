《北京觀察》湖南操場埋屍案 有3個英雄

2019-06-22 15:29 世界日報 雲上風



大家都在議論湖南懷化學校操場埋屍案，很多人說被埋的教師鄧世平是位英雄，有人呼籲當局授予鄧老師烈士稱號，有人要求為他塑像且把紀念碑就立在他倒下被埋的地方。然而這起學校操場埋屍案，應當有3位英雄。

所謂湖南懷化學校操場埋屍案，說的是6月19日，湖南懷化市新晃縣一中操場挖出一具骸骨，疑似該校16年前失蹤的老師鄧世平。而湖南懷化公安方面的消息，證實今年4月中旬，新晃縣公安局在掃黑除惡專項鬥爭中查獲杜某涉黑涉惡團夥。在案件偵查過程中，對杜某相關案件線索進行梳理，杜某交代其於2003年1月將鄧某殺害，埋屍於新晃某中學操場內。

而鄧世平之子鄧藍冰說2003年1月22日，其父鄧世平和往常一樣去新晃一中體育場工地上班，此後失蹤。家人認為父當年新晃一中學校監工抵制學校豆腐渣工程這件事情上，就出了大問題。

更清晰地說，這起案件的基本脈絡學校校長黃某的外甥杜某，合謀在學校體育場貪汙。監工的鄧世平要揭發，杜某就將鄧老師殺害，用推土機埋在操場上。今年掃黑，黑社會杜某被掃，鄧世平積案爆出。

於此，這起案件有3個英雄，除了杜世平是教育領域反豆腐渣工程的英雄外，他兒子鄧藍冰也是英雄。據說過去16年來，他一直在追查父親失蹤案，他推演出的案情，跟現在被揭發的一模一樣，甚至埋屍地點也被他準確推算出來。

另一英雄，是不知名的中央掃黑督導組成員，警方等於4月已破案卻沒動作，直到中央督導組來，一看案情，打破16年來湖南地方的官官相衛、官商勾結，官黑勾結，下令挖屍取證，這才真相揭出。