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雲林縣長率團兩岸交流 為農特產品開拓新市場

2019-06-21 13:26聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣長張麗善為行銷農特產品，率領雲林良品兩岸交流推介參訪團前進大陸，19日先與四川農產品經營集團簽訂1億餘元新台幣採購蔬果及加工農產協議，昨天再傳捷報，在漳州簽下第二張新台幣一億元的優質農特產品價購協議，協助雲林農產行銷。

張麗善與雲林縣農會、雲林物流中心等單位，進行兩岸優質農產推介交流，昨天參訪成都青白江區一帶一路鐵路港，以及匯集各國商品全球購，她表示，麥寮港擁有亞洲最深深水港的優勢，若能在大家努力下轉型成為國際工商大港，將可打通國際外銷快捷要道，為縣內各產業帶來無限商機，若能將通路建構完成，連通大陸一帶一路與東南亞國家，將為雲林帶來更多的可能。

張麗善也積極商洽全球購，可望讓雲林良品設置專櫃，再次提升雲林良品國際能見度，也初步獲得成都青白江區的首肯，將在成都設置雲林良品專區。

推介團也拜會漳州台商會，張麗善說，雲林基本上不缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，而且土地價格也便宜，再加上雲林在發展精緻智慧農業、觀光旅遊、醫療照護及文化創意擁有優勢，可與中國大陸以及台商企業強化新興產業的合作，共同研發技術，開創兩岸產業優勢互補，提升產業的競爭力，歡迎漳州台商會來雲林投資與尋找商機。

雲林縣長張麗善（中）為行銷農特產品，率領雲林良品兩岸交流推介參訪團前進大陸，19...
雲林縣長張麗善（中）為行銷農特產品，率領雲林良品兩岸交流推介參訪團前進大陸，19日先與四川農產品經營集團簽訂1億餘元新台幣採購蔬果及加工農產協議，昨天再傳捷報，在漳州簽下第二張新台幣一億元的優質農特產品價購協議，協助雲林農產行銷。圖／雲林縣政府提供
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雲林縣長張麗善（中）為行銷農特產品，率領雲林良品兩岸交流推介參訪團前進大陸，19...
雲林縣長張麗善（中）為行銷農特產品，率領雲林良品兩岸交流推介參訪團前進大陸，19日先與四川農產品經營集團簽訂1億餘元新台幣採購蔬果及加工農產協議，昨天再傳捷報，在漳州簽下第二張新台幣一億元的優質農特產品價購協議，協助雲林農產行銷。圖／雲林縣政府提供
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