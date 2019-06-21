黃山稀有黃麂受困 警員跳水救援

2019-06-21 11:48 世界日報 北京21日電



警員跳入湍流救護國家三有保護動物黃麂 (取材自中新網) 分享 facebook

20日中午，安徽黃山一隻野生黃麂掉入湍流，溫泉森林派出所警員獲報，跳入湍流援救，成功救回黃麂並放生。

中新網報導，黃麂又叫赤麂，是國家三有保護動物，列入《世界自然保護聯盟》(IUCN)2016年瀕危物種色名錄。

當日，黃山風景區溫泉森林派出所接到報警後，所長程民立即帶領同仁到現場救援。

警員分析，這隻黃麂很有可能是在尋找水源的途中，由於雨天山體較滑，誤闖入河水中，順河水向下游漂來。

報導指出，數名施救警員直接跳入水中，將其圍攏撈起。隨後，發現這隻黃麂沒有受傷，於是將黃麂帶至山上就近放生。