哈爾濱與阿根廷 開闢合作新渠道

2019-06-21 02:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第六屆中俄博覽會和第三十屆哈爾濱國際經濟貿易洽談會於19日閉幕，記者從哈爾濱市外事辦公室了解到，通過本屆「哈洽會」，哈爾濱與阿根廷的科連特斯省開闢了貿易投資等領域合作的新渠道。

哈爾濱是中國農業大省黑龍江省的省會城市，農牧業發達，而阿根廷的科連特斯省也以農牧業為主，盛產水稻、棉花、柑橘等，也是畜牧大省，牛、羊、豬產量大。

「哈洽會」前，阿根廷科連特斯省省長古斯塔沃·瓦爾德斯及其率領的政府和企業家代表團來到哈爾濱，受到哈爾濱市市長孫喆會見。雙方都表示，希望加強雙邊經貿、文化、旅遊和教育等領域的交流合作，讓更多阿根廷企業與哈爾濱開展貿易與投資合作，促進雙方互利共贏發展。

「哈洽會」開幕後，黑龍江省省長王文濤會見了古斯塔沃·瓦爾德斯及其率領的政府和企業家代表團，這標誌著黑龍江省與阿根廷科連特斯省建立正式交往合作關係，將有力促進雙方互利共贏發展，為中拉共建「一帶一路」貢獻力量。

「哈洽會」期間，瓦爾德斯省長一行赴黑龍江一肉類加工龍頭企業集團考察其世界領先的牛、羊屠宰分割、加工生產線，並與其達成牛肉貿易合作意向。

該企業負責人表示將於今年8月赴科連特斯省進行實地考察，時機成熟時將到科連特斯省投資開設牛屠宰場。

來訪期間，代表團赴黑龍江一家電動車科技公司開展參觀考察和試駕活動，該科技公司有意向到科連特斯省開設電動車組裝工廠。

代表團還分別與黑龍江省多家地方企業就木材、牛肉、茶葉、建材、移動環保公厠和裝配式房屋等產品貿易合作進行了深入探討。