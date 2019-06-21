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潛江118道小龍蝦料理 獲金氏紀錄

2019-06-21 02:17聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

意麵燴龍蝦、鵝肝釀蝦球、咖喱手抓蝦……「全球小龍蝦美食品鑒大會」日前在湖北潛江舉辦。會上，以潛江小龍蝦為材料的118道精美菜餚，不僅征服在場食客味蕾，而且憑藉最多口味，通過上海大世界金氏紀錄認證。

「除了傳統的油燜大蝦、蒜蓉蝦、蒸蝦等菜品，此次的100多種小龍蝦菜式融合了中外食材，都是創新菜品，滿足了不同食客的胃口。」湖北潛江小龍蝦烹飪職業技能培訓學校校長馬廣軍說。作為大會的舉辦地，該校貢獻了芝士焗龍蝦、榴蓮龍蝦、沙律蝦球等10種菜品。

小龍蝦是中國餐飲市場銷售規模最大的單品之一。「中國小龍蝦產業發展報告（2018）」顯示，2017年，中國小龍蝦產業加快發展，養殖面積突破1000萬畝，產量突破100萬噸，是世界最大的小龍蝦生產國。

近年來，為適應日益火爆的小龍蝦餐飲需求，潛江在全國率先設立針對小龍蝦烹飪、營銷及餐飲店管理的3個專業。

馬廣軍說，「因充分對接市場需求，小龍蝦專業受到熱捧，來自全國各地的學生慕名而來。泰國、馬拉西亞等國也有學生前來拜師學藝，他們不少打算學成後回國自己開餐飲店或進行小龍蝦餐飲店管理。」

湖北潛江小龍蝦烹飪技術職業培訓學校近日還與加拿大邁威教育集團簽署跨國人才戰略合作協議。

目前，小龍蝦自動化設備在潛江幾個龍頭出口加工企業中已經被廣泛的應用，人工成本大大降低，調味蝦標準化提升。潛江市因此穩居中國小龍蝦出口加工量的第一位。

2018年，潛江小龍蝦出口創匯1.5億美元，連續14年領跑全國，產品遠銷歐美等30多個國家和地區。

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