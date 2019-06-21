廣州-烏魯木齊-維也納航線 首航

2019-06-21 02:17 聯合報 新華社



中國南方航空公司19日開通廣州、烏魯木齊、維也納的新航線首航，在維也納國際機場起飛，將在每周二、四、六提供服務。