瀕危物種走私 南寧海關查辦百起

2019-06-21 02:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



南寧海關19日召開新聞發布會通報，2019年以來，南寧關區共查辦瀕危物種及其製品走私案件100起，案值1.08億元人民幣。

據通報，上述案件涉案象牙873.71千克、穿山甲611隻、犀牛角3.2千克、虎骨42.2千克、海馬干79757隻、海龍干59.3千克、象皮73.6千克及其他瀕危物種一大批。

南寧海關當天通報走私珍貴動物製品典型案例。今年5月22日，南寧、廣州、福州海關聯合公安等部門出動130餘警力開展打擊象牙走私統一收網行動，在廣西方向抓獲犯罪嫌疑人3名，現場查獲象牙原牙349.59千克，查扣涉案運輸工具3輛。

經查，上述走私團夥從越南購買大量象牙、犀牛角等瀕危物種及其製品，交由保貨團夥從中越邊境非設關地走私入境，再運往福建交給貨主。該團夥自今年5月以來共走私象牙667.54千克、犀牛角17千克。該案是南寧海關2019年以來查獲走私象牙數量最大的案件。

南寧海關在發布會現場展示查獲的部分象牙等瀕危物種及其製品，啟動「保護瀕危野生動植物」線上承諾書。

南寧海關關長王志表示，將繼續加強旅檢、郵遞快件、跨境電商等重點渠道查緝，會同各地區、各部門、各警種實施聯合作戰，構築打擊走私合力。