四川長寧強震 民眾質疑：中石油過度開採頁岩氣惹禍

2019-06-20 13:53 世界日報 北京20日電



四川長寧6級地震傳因中石油開採頁岩氣 取材自石油風) 分享 facebook

本報系聯合報報導，四川宜賓市長寧縣17日深夜發生強震，由於今年中國石油集團宣布在長寧頁岩氣片區推進「頁岩革命」加大開發，民眾質疑過度開採破壞地層是造成強震的原因。中國地震台網中心主任王海濤則表示，尚無充分證據證明與此有關。四川省地震局四川地震預報研究中心亦表示，這次地震屬於自然地震，未受到人工干預的影響。

長寧頁岩氣從2016年到2018年10月，用了兩年半的時間才增加了300萬立方米。但是，據中石油報導，今年前五個月時間裡，長寧頁岩氣的日產量提高了300萬立方米，中石油並宣布，到今年年底，長寧頁岩氣片區的生產井將超過200口，日產氣量在1500萬立方米以上。

甚至在5月20日中石油西南油氣田公司曾發布消息稱，位於長寧縣的兩個氣井投產，長寧頁岩氣區塊日產量達到1006萬立方米。

這次長寧發生強震，地方民眾擔心地震和當地進行大規模頁岩氣開採以及水壩建設有關。

澎湃新聞報導，中國地震台網中心召開四川長寧地震專家集體訪談，中國地震台網中心主任王海濤表示，尚無充分證據證明與此有關，還需要開展深入研究。

中國地震台網中心研究員孫士鋐指出，從震源深度來看，一般由水壩建設或礦山開採誘發的地震，深度在四至五公里左右，震級一般不超過3至4級。因此，孫士鋐認為，目前可以判斷這次長寧地震是天然的構造地震。

另據中國經營報報導，四川省地震局四川地震預報研究中心主任杜方18日表示，經過該局的震情趨勢會商，認為長寧縣地震屬於自然地震，未受到人工干預的影響。

杜方認為，從已知的地質數據看，本次地震為天然地震，與當地的地質構造、應力有關，而非人工干預。「比如震源深度、波形都有差異，因此我們認為與頁岩氣開採沒有關係。」