世界大學排名 北京清華大學第16贏耶魯

2019-06-20 13:54 世界日報 北京20日電



北京大學排名全球第22位，比去年提高八位。清華大學全球排名第16位是中國排名最高的學府。 (取材自清華大學官網) 分享 facebook

世界大學排名19日出爐，麻省理工學院連續第八年被評為世界第一，兩岸四地共有66所大學進榜，其中，排名最前的是北京清華大學，去年首次進入世界前20名後，今年上升至第16名，贏過耶魯；台灣有16所大學進榜，最好的台大排第69。

英國QS教育集團19日發布世界大學排名，全球第一名麻省理工學院已經連續八年蟬聯王座，亞洲第一是新加坡國立大學和南洋理工大學並列世界第11名。

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QS排名的指標共有六項，包括學術聲譽40%、雇主聲譽10%、學術教員學生比20%、單位教員論文引用數20%、國際教員比率5%、國際學生比率5%。

中國共有42所大學上榜，清華大學全球排名第16位是中國排名最高的學府，超過了耶魯大學（17位）和哥倫比亞大學（並列18位）。

北京大學排名全球第22位，比去年提高八位。復旦大學排名全球第40位，比去年上升四位。

台灣排名最高的是台灣大學，全球排名第69位，上升了三名。；台灣清華排第173，比去年退步十名，去年是台灣排第三的交大，今年輸給成大，總排名落後兩名。

香港大學位居全球第25名，為香港首位，總排名跟去年一樣；澳門大學位居全球387位，相比去年總排名跳升56名，進步明顯。