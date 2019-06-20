比熊貓珍貴 搶救中華穿山甲

2019-06-20 05:06 世界日報 中國新聞組／整理



曾是中國常見物種的中華穿山甲，在2014年已被世界自然保護聯盟（IUCN）定為「極度瀕危」，而熊貓在2016年被降級到「易危」，這意味著中華穿山甲比熊貓還要珍貴，但中華穿山甲在中國仍只是國家二級保護野生動物。專家呼籲盡速推動成為國家一級保護野生動物，搶救「國寶級」的中華穿山甲。

新京報報導，6月8日，中國生物多樣性保護與綠色發展基金會（以下簡稱綠會）宣布了一個令人震驚的消息：中華穿山甲在中國大陸已「功能性滅絕」。

功能性滅絕的概念涉及兩方面，一方面某一物種已經不能滿足其生態系統中承擔的重要功能，另一方面，該物種的種群數量已難以恢復，甚至難以在自然狀態下維持繁衍。

據綠會在廣西、江西、雲南、湖南、安徽、廣東等中華穿山甲傳統分布區域的實地調研，近3年內僅有效記錄並查證到11隻中華穿山甲，且未監測到野外種群。目前除台灣有1.5萬至2萬隻中華穿山甲，中國大陸均未見或僅見零星個體在。因此可以判定，中華穿山甲種群在中國大陸已極度稀少，呈功能性滅絕狀態。

穿山甲是現存唯一的鱗甲目哺乳動物，主食白蟻和螞蟻，喜夜行獨居，常生活在空心樹或洞穴之中，有「森林衛士」之稱，每年最多能吃約700萬隻白蟻和螞蟻。在一片面積約350畝的森林中，只要有一隻中華穿山甲存在，就可以有效控制白蟻種群。

救護人員檢查被救護穿山甲的身體狀況。 分享 facebook

滅絕爭議大 待科學數據說話

中華穿山甲主要分布在中國長江以南地區，與其他品種的穿山甲相比，中華穿山甲的耳廓稍大，頭更短，尾巴也更短。

71歲的廣西大學動物專家周放教授表示，80年代他在華南看到或踢到穿山甲是很平常的事，但1990年代末就很少再見到。作為中國少數幾位研究穿山甲的專家，華南師範大學教授吳詩寶也曾撰文表示，從1960年代到2004年，中華穿山甲的數量銳減88%到94%，由常見物種變成極度瀕危的物種。

儘管中華穿山甲的數量已極其稀少，然而是否達到功能性滅絕的狀態仍存在爭議。新京報指出，吳詩寶認為，從保護角度講，具體數量多少不是重點，這一數量能否維持一定的種群密度才需要關注。穿山甲的數量雖不像熊貓那樣稀少，但過低的種群密度會造成交配困難，從而提升潛在的滅絕風險。而是否出現功能性滅絕，還需要用科學說話。

台灣穿山甲專家孫敬閔博士表示，參考其他哺乳類物種，一般情況下，野外個體低於幾百隻就有可能功能性滅絕。如果種群之間的連接性較低，那功能性滅絕的可能更大。

報導引述國家林業局在上世紀末進行的普查結果顯示，中國的穿山甲數量約有6萬隻，生態密度為每平方千米0.001至0.056隻；2008年數量約2萬5100至4萬9450隻間。另據《瀕危野生動植物國際貿易公約》在2018年發布的數據，中華穿山甲在過去20年裡數量減少了90%。

繁殖成本高 比養熊貓更麻煩

「知之甚少」是穿山甲專家們經常提到的詞，由於種源過少，研究人員對穿山甲生態習性的不了解，也給人工繁殖工作帶來更多困難。

綠會發布的報告中稱，穿山甲繁殖緩慢，一般在每年的4、5月份交配，孕期為五至七個月左右，每年只生一胎，通常每胎只產一仔。因種群數量急劇下降，透過自然繁殖很難恢復，且極易因人類活動干擾等導致徹底滅絕。至今未實現科學有效的人工繁殖，令人憂心。

今年3月，一批查獲的馬來穿山甲被送往廣東省野生動物救護中心救護，食物來源成為救護人員最頭疼的問題之一，除由廣東省生物資源應用研究所專家緊急製作一批需要低溫保存的特殊配方食物，救護人員還從網上訂購了貴州凱里的乾黑螞蟻，並拜託雲南普洱的佤族鄉親快遞來了當地的白蟻窩。

在參與救護的一個多月裡，救護人員們爬樹或是深入樹林尋找、摘取螞蟻窩並小心運回救護中心，一直是日常工作的一部分。吳詩寶表示，穿山甲人工繁殖的成本較高，「養穿山甲可能比養熊貓更麻煩，也更貴。」

藥用需求多 8年消耗5.7萬隻

新京報引述綠會的報告稱，導致中華穿山甲功能性滅絕的主要原因是人為，除對其棲息環境的干擾與破壞外，穿山甲在鱗片藥用、食療等方面的需求，也引發人為捕殺。

報導指出，國際野生物貿易研究組織（TRAFFIC）的調查顯示，亞洲本地穿山甲已被消費得所剩無幾，非法商人開始從非洲販運穿山甲。該組織2016年數據顯示，近十年來全球約100萬隻穿山甲被捕獲，其中約十分之一走私到中國。近十年來，中國查獲活體與死體穿山甲數量1萬5000餘隻。

隨著打擊非法貿易執法力度的加強、及公眾宣傳教育效果的逐步顯現，包括食用、裝飾用等在內的穿山甲非法需求已有所降低，但合法需求量依然巨大。

《中國藥典》記錄穿山甲的功能主治消腫潰癰、通經下乳等，在中國，穿山甲甲片可於定點醫院臨床使用和中成藥生產。2008至2015年間，國家林業局披露的穿山甲甲片批准使用量約每年26.5噸，相當於5.7萬隻穿山甲。而CITES貿易數據庫紀錄顯示2001至2014年間，中國年均甲片（商業、科研、教育）進口額僅為446千克，這中間的差額只能通過中國國內庫存及非法貿易來填補。

報導指出，為更好地保護穿山甲，綠會建議取消穿山甲藥用標準，從藥典中刪除，今後不得再用甲片製藥。對已生產出含穿山甲成分的中藥成方製劑進行查封，禁止出售。對庫存甲片予以公開銷毀，徹底消除流入市場的可能。

保育層級低 要拚列一級保護

目前，在穿山甲生活的51個國家和地區，均被列為瀕危物種。中華穿山甲和馬來穿山甲更是在2014年被國際自然保護聯盟（IUCN）列入瀕危物種紅色名錄中的「極危」名單。危險程度僅次於野外滅絕和滅絕。然而現在，穿山甲在中國仍只是國家二級保護野生動物。

一位參與《國家重點保護野生動物名錄》修訂工作的野生動物保護專家表示，新修訂的名錄或將在今年年底前頒布，其中穿山甲列在一級保護野生動物名單中。

相關專家表示，中華穿山甲在中國正面臨生死存亡的嚴峻時刻，只有快速、科學、系統，全力推進保護工作，才有可能避免其在中國大陸地區徹底滅絕。