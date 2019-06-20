保護長城 甘肅首設專法

2019-06-20 04:54 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「甘肅省長城保護條例」將於7月1日起施行，這是中國大陸首個關於長城保護的省級專項法規。

中新社報導，這項法規對甘肅荒郊野外「風餐露宿」了千百年的珍貴長城資源來說，意味著它們歷經長期風吹雨打的自然考驗和人類活動干擾隱患後，即將獲得法律呵護。

甘肅省政府新聞辦公室19日舉行記者會通報了上述信息。甘肅境內現存長城總長度3654公里，占中國長城總長度的近五分之一，居全中國第二，其中明長城1738公里，為全國之首。戰國秦和漢、明三代長城的西端起點均在該省，量大點多線長面廣，多為黃土夯築。

甘肅省文物局局長馬玉萍表示，甘肅長城囊括了牆體、關堡、壕塹、烽燧和自然天險等全部長城類型，包含有黃土夯築、沙土堆築、磚石砌築、土石混合、沙石夾雜蘆葦或紅柳等各種構築方式，在全面體現中國長城共性的同時，也呈現出濃郁的地域特色，是中國長城的典型代表。

「甘肅長城已全部列入全國重點文物保護單位，嘉峪關關城和玉門關遺址為世界文化遺產。」馬玉萍說，目前甘肅完成了所有長城段落保護標誌、界樁的竪立和全省長城檔案編製工作，每一處長城遺址都有了「身分證」，並由專門機構或專人看管，部分長城段還設置保護範圍和建設控制地帶。

7月開始，民眾將能獲得與長城遺址更多的互動機會。該「條例」規定，「鼓勵支持公民、法人和其他組織依法通過捐贈、資助、認領、志願服務等方式參與長城保護；鼓勵建立長城保護利用示範區、長城文化公園等保護利用模式。」