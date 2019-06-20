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外賣用戶破3.5億 陸促食安升級

2019-06-20 04:53聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

愈來愈多大陸民眾習慣「叫外賣」的消費行為，據第三方諮詢機構發布的「2018-2019中國在線外賣行業研究報告」指出，2018年中國外賣用戶達到3.58億人，市場規模突破2400億元（人民幣，下同）。

中新社報導，當網路訂餐和網購食品成為大陸民眾的消費習慣後，如何保障網上的食品安全，亦成為多方關注焦點。網上的食品安全並不是消費者透過手機螢幕能看到的。「喜茶」喝出綠頭蒼蠅，外賣火鍋吃出蟑螂等等，部分電商平台還出現打著「私厨」旗號，卻是「三無」的網紅食品。

食品安全目前已成為民眾的第一選擇標準。浪潮天元大數據顯示，影響外賣餐飲用戶消費的因素中，占比最高的是安全衛生，達42.2%，其次才是餐品豐富度，占19.7%。

近期，大陸國務院食品安全委員會印發的「2019年食品安全重點工作安排」部署了21項重點工作，並將責任細化到各部門。與此同時，電商平台也應有責任、有能力成為食品安全監管的必要一方。

專家認為，電商平台必須承擔起主體責任，不主動發布侵害消費者利益的信息，並嚴格准入，禁止無證無照商家入駐，加強審核，有效控制生產企業和經營企業的營銷行為。

2016年實施「網絡食品安全違法行為查處辦法」，讓大陸成為全球首個在食品安全法中明確網絡食品交易第三方平台義務和相應法律責任的國家。

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