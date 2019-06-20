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盧溝橋事變／對日抗戰爆發歷史回顧

2019-06-20 04:36聯合報 特派記者胡明揚／北京報導

館內展示台兒莊大捷戰役，國軍英勇作戰情景。 記者胡明揚／攝影
館內展示台兒莊大捷戰役，國軍英勇作戰情景。 記者胡明揚／攝影
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1937年7月7日夜，日軍在北平西南盧溝橋附近演習時，藉口一名士兵失蹤，要求進入宛平縣城搜查，遭到國軍第29軍嚴辭拒絕；日軍遂向國軍開槍射擊，又砲轟宛平城，第29軍奮起抗戰，這就是震驚中外的七七事變，又稱盧溝橋事變，是中華民族對日全面抗戰爆發的起點。

日本侵華戰爭，從民國20年「九一八事變」開端。「七七事變」爆發後，國軍和日軍在盧溝橋激戰，日本派大批援軍，向天津北京大舉進攻，29軍副軍長佟麟閣，132師師長趙登禹先後戰死。7月，天津淪陷。

7月8日早晨，日軍包圍宛平縣城，並向盧溝橋駐軍進攻。國軍第29軍官兵奮力反擊，排長申仲明親赴前線，指揮作戰，最後戰死，駐守在盧溝橋北面的一個連僅4人生還，其他官兵全部壯烈犧牲。

蔣中正委員長對日本軍閥的侵略暴行，認為和平已經面臨絕望，犧牲已到最後關頭，表達絕不再容忍的決心，於7月17日在江西廬山發表著名的「最後關頭」演說（又稱為「廬山聲明」）。

蔣委員長昭告全國同胞，宣示抗戰到底的決心：「我們既是一個弱國，如果臨到最後關頭，便只有拚全民族的生命，以求國家生存；那時節再不容許我們中途妥協，須知中途妥協的條件，便是整個投降，整個滅亡的條件。全國國民最要認清，所謂最後關頭的意義，最後關頭一到，我們只有犧牲到底，抗戰到底，惟有『犧牲到底』的決心，才能博得最後的勝利。若是徬徨不定，妄想茍安，便會陷民族於萬劫不復之地！」至此，中華民國政府正式宣布開始全面抗戰。

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