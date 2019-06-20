盧溝橋事變／盧溝橋石獅 金、元、明、清雕藝融匯

2019-06-20 04:37 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／北京報導



盧溝橋上最著名的，當屬橋上501頭造型各異的石獅子。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 盧溝橋事變掀起中國全民抗日的序幕，也讓盧溝橋一夕之間舉世聞名！早在800多年前金國金章宗時期，「盧溝曉月」就被列為「燕京八景」之一；元代「馬可·波羅遊記」中，它被形容為一座巨麗的石橋，後來外國人稱它為「馬可波羅橋」。橋東頭立有清代乾隆皇帝親筆題寫的「盧溝曉月」碑，是遊客拍照打卡的熱門景點。

清乾隆皇帝親筆題寫的「盧溝曉月」碑 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 盧溝橋在北京市西南約15公里處、豐台區永定河上，因橫跨盧溝河（即永定河）而得名，建成於金代（1192年），是中國最大的古代多涵孔圓弧拱橋，也是華北最長的古代石橋。

盧溝橋上最著名的，當屬橋上501頭石獅子，造型各異，歷經金代以來各個時期的修補，融匯了這些時期的藝術特徵，成為一座自金代以來歷朝石雕藝術的博物館。

盧溝橋為十一孔聯拱橋，拱洞由兩岸向橋中心逐漸增大，橋身中央微微突起93.5釐米，坡勢平緩。河面橋長213.15米，加上兩端的引橋，總長266.5米，橋身總寬9.3米，橋面寬7.5米。

盧溝橋的半圓拱券採用縱聯式實腹砌築法，使十一個拱券聯成一體，拱券龍門石上，至今依然保留有中間三個被稱作「虯蠖」的拱頂龍頭，雕工十分精美。拱券石塊之間都用鐵銅子或鐵件聯結加固，橋墩內部也都用鐵活上下拉聯，橋腳以鐵柱穿石，俾使千載永固，這在中國大石橋建築史上也是罕見的。

每當黎明斜月西沉之時，明月倒映水中，更顯明媚皎潔，所以「盧溝曉月」從金章宗年間就被列為「燕京八景」之一。1698年重修時，康熙帝下令在橋西頭立碑，記述重修盧溝橋的事。

盧溝橋橋面兩旁有石欄杆，欄杆望柱頭上雕刻著眾多石獅子，因其數多，且小獅子多雕於隱蔽處，故明代即有「盧溝橋的獅子─數不清」的歇後語。

整體而言，金元時期的石獅身軀比較瘦長，獅子頭比例特別大，顯得腦袋大，面部較窄，嘴巴上翹，下巴不豐滿，嘴部微微張開，但雕刻的獅嘴中間不掏空，類似一種假的張開，腿也特別短，前腿上還有些鱗狀的盔甲紋，頭上卷毛不甚高凸，全神貫注，頸部繫帶飄逸，頭前掛一個小鈴，這些都是金元時期獅子的特徵。

明代的石獅身軀稍微粗短，或足踏繡球，或足踏小獅，或身上有小獅；獅子嘴部張開，舌頭向上舔著，嘴方且大，中間是空的。清代的石獅突胸張嘴，雕刻細膩，身上間有小獅，頸下有一寬大的繫帶，卷毛非常高凸，雕刻的紋路比較深，神情的表現主要在臉部，眼睛拉長，眯縫著眼。

這時候的獅子應該說不像以前那麼兇猛，雕工精細，身上的花紋包括鈴鐺上的花紋都刻得相當細緻。清末至民國時期的石獅外表甚新，雕刻比較粗陋，獅子後頭卷髮變大了，以前都是九圈十圈，現在就一圈兩圈；獅嘴、鼻子、眼睛不刻那麼深了，明顯很隨意的，沒有什麼比例。

盧溝橋目前已不再通車，做為歷史古蹟開放供民眾參觀，橋面保存的一段舊路，向人們展示了盧溝橋的滄桑歷史與不平凡的歷程。