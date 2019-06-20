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北京抗戰紀念館／抗日戰爭英烈文物 見證歷史傷痕

2019-06-20 04:29聯合報 特派記者胡明揚／北京報導

中國人民抗日戰爭紀念館，位於盧溝橋事變發生地。 記者胡明揚／攝影
中國人民抗日戰爭紀念館，位於盧溝橋事變發生地。 記者胡明揚／攝影
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1937年7月7日，在北京宛平城內爆發盧溝橋事變，揭開中國全民抗日的序幕。1987年7月7日紀念全民抗戰爆發50周年之際，為了讓人們牢記歷史，中國人民抗日戰爭紀念館在盧溝橋事變發生地正式落成，對外開放。

中國人民抗日戰爭紀念館周邊是以明清風格為主體的仿古建築，正前方為面積達8600平方米的和平廣場，廣場中央矗立著象徵中華民族覺醒的「盧溝醒獅」，廣場中軸線兩側各分布著7塊草坪，寓意七七事變爆發地和中華民族的抗日戰爭。覆以乳白色大理石的展館外牆與鑲嵌著獨立自由勳章圖案的鍛銅大門，使紀念館尤顯肅穆莊嚴。

⬇紀念館展出1945年9月9日，日本在南京向中國戰區受降的受降桌。 抗戰紀念館／...
⬇紀念館展出1945年9月9日，日本在南京向中國戰區受降的受降桌。 抗戰紀念館／提供
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抗戰紀念館現有館藏文物35000餘件（套），其中，一級文物117件（套）。展覽以「偉大勝利」為主題，全面再現了中國人民浴血抗戰的歷史畫卷。共分八個部分：一、民族危機，救亡興起；二、國共合作，共赴國難；三、抗戰燈塔，中流砥柱；四、日軍暴行，慘絕人寰；五、浴血疆場，民族壯歌；六、得道多助，國際支援；七、歷史勝利，巨大貢獻；八、以史為鑒，面向未來。

紀念館的文物藏品以抗日戰爭時期的各種歷史文獻和相關實物為主，同時也收藏日本自1874年以來，侵略和占領台灣的各類文物，內容涉及軍事、政治、經濟、文化、社會等諸多歷史層面。

中國人民抗日戰爭紀念館，位於盧溝橋事變發生地。 記者胡明揚／攝影
中國人民抗日戰爭紀念館，位於盧溝橋事變發生地。 記者胡明揚／攝影
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李宗遠館長向紀者介紹，紀念館文物藏品特色，主要有以下幾方面：一、七七事變文物組群。紀念館位於中國人民抗日戰爭全面爆發地盧溝橋宛平城內，盧溝橋抗戰文物成為紀念館藏品的一大特色。1985年修復宛平城牆時出土的國軍第29軍士兵在盧溝橋抗戰時佩戴的鋼盔、帽徽，使用過的子彈、彈殼，29軍士兵使用過的大刀等，這些組成了七七盧溝橋事變的文物組群，是這一重要歷史事件的有力見證。

二、抗戰烈士相關文物。抗日戰爭中犧牲的先烈，與他們有關的各類文物展陳，如：抗戰陣亡最高官階將領集團軍張自忠上將初葬處的石碑、赴緬甸中國遠征軍陣亡的戴安瀾中將用的鐵漢印章、死守四行倉庫的八百壯士孤軍營製作的紀念章等。這些抗戰中英烈的物品，成為紀念館基本陳列和專題展覽反映抗日戰爭史部分篇章的重點文物。

三、日本侵占台灣50年期間，台灣同胞持續進行武裝、非武裝抗日，收藏、保管、展示有關台灣同胞抗戰的文物，是抗戰館的重要工作之一。近年來廣泛徵集相關文物，如丘逢甲之子丘念台署名寄往台灣給堂弟妹的大陸課本，台灣少年團的信封等。

四、文化教育相關文物，如抗戰時西南聯大的校徽、考試試卷及學生使用的繪圖工具等，搜集到大量反映文化教育界團結抗戰、共禦外侮的典型文物，如劉雪庵創作「長城謠」時使用的鋼琴，「義勇軍進行曲」唱片等。

五、日軍武器裝備是日軍進行侵華戰爭的直接工具，紀念館收藏有數千件的日軍軍事裝備，如大砲、槍支、指揮刀、子彈、望遠鏡、水壺、飯盒、鋼盔、背包、軍裝等。

紀念館展出1985年修復宛平城牆時，出土的七七事變國軍使用過的大刀等。 記者胡明...
紀念館展出1985年修復宛平城牆時，出土的七七事變國軍使用過的大刀等。 記者胡明揚／攝影
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抗戰結束前，蘇聯對日宣戰出兵東北使用的高射砲。 記者胡明揚／攝影
抗戰結束前，蘇聯對日宣戰出兵東北使用的高射砲。 記者胡明揚／攝影
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紀念館序廳浮雕：血肉長城。 記者胡明揚／攝影
紀念館序廳浮雕：血肉長城。 記者胡明揚／攝影
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