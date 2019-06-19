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比弗利怪異難懂、珊瑚宮殿封建...海南80多個地名要改

2019-06-19 14:00世界日報 北京19日電

海南84個不規範地名要改：“珊瑚宮殿”名不副實有封建色彩／維也納酒店被批「崇洋媚...
海南84個不規範地名要改：“珊瑚宮殿”名不副實有封建色彩／維也納酒店被批「崇洋媚外」 (取材自澎湃新聞)
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多省市近來開始整治不規範地名，其中海南也公布80多個不規範地名清單，包括維也納國際酒店被指有「崇洋媚外」之嫌，比弗利別墅等「怪異難懂」，珊瑚宮殿則含有封建意識等。海南省民政廳官員稱，如對不規範地名清單有異議，請於11日至18日向省民政廳區畫地名處反映。若徵得大部分人同意，將推動改名。

海南省民政廳日前發布「關於須清理整治不規範地名清單的公示」，共涉及12個城市84個尚未標準化處理的不規範地名，主要為居民區及酒店等大型建築物。

海南84個不規範地名要改：“珊瑚宮殿”名不副實有封建色彩／維也納酒店被批「崇洋媚...
海南84個不規範地名要改：“珊瑚宮殿”名不副實有封建色彩／維也納酒店被批「崇洋媚外」 (取材自澎湃新聞)
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澎湃新聞報導，不規範地名類型中有崇洋媚外，如維多利亞花園、陽光巴洛克小區、凱撒豪庭小區、洛杉磯城小區、維也納國際酒店等，被認為使用外國人名、外國地名的地名。

刻意誇大的類型有釣魚台別墅、太平洋別墅、中央大道、中華水戀小區、規畫大街等。其中，中央大道、中華水戀小區被認為是超出地理實體地域、地位、規模、功能等特徵的地名；太平洋別墅被認為是隨意使用具有特定含義的詞語，容易產生歧義的地名。

怪異難懂的類型有皇家騎士酒店、比弗利別墅、珊瑚宮殿、反修橋、滅資橋等。珊瑚宮殿被認為名不副實，帶有封建色彩；後兩者被認為含義怪誕離奇。

重名同音的類型有鳳凰嶺公園，原因是與崖州區的鳳凰嶺同名同音。

這84個不規範地名分布於海口26個、三亞14個、儋州5個、洋浦1個、文昌1個、瓊海5個、萬寧3個、五指山2個、東方3個、澄邁8個、臨高5個、昌江2個、陵水7個、保亭2個。

海南省民政廳表示，根據「民政部 公安部 自然資源部 住房城鄉建設部 交通運輸部 國家市場監管總局關於進一步清理整治不規範地名的通知」（民發〔2018〕146號），依託海南省第二次全國地名普查成果，編寫了「海南省『大、洋、怪、重』不規範地名名錄」，在經過市縣調查核實並充分徵求市縣意見的基礎上，形成了「海南省須清理整治不規範地名清單」。

另據港媒報導，去年底，民政部、公安部等六個部委聯合發布「關於進一步清理整治不規範地名的通知」。今年4月，「民政部區畫地名司」舉辦清理整治不規範地名示範培訓班，隨後各地陸續展開清理整治工作。陝西、湖北、山東、浙江、廣東和貴州等多地已於近日清理整治了一批不規範地名。

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珊瑚公安維也納
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