四川長寧6級地震傳因中石油開採頁岩氣

2019-06-19 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



四川宜賓市長寧縣17日深夜6級強震，至今引發2級以上餘震77次，由於今年中國石油集團集團宣佈在長寧頁岩氣片區推進「頁岩革命」加大開發，民眾質疑過度開採破壞地層是造成強震的原因。

長寧頁岩氣從2016年到2018年10月，用了兩年半的時間才增加了300萬方。但是，據中石油報導，今年前5個月時間裡，長寧頁岩氣的日產量提高了300萬方，中石油並宣佈，到今年年底，長寧頁岩氣片區的生產井將超過200口，日產氣量在1500萬立方米以上。

甚至在5月20日中石油西南油氣田公司曾發佈消息稱，位於長寧縣的兩個氣井投產，長寧頁岩氣區塊日產量達到1006萬立方米。

這次長寧發生6級地震，地方民眾擔心地震和當地進行大規模頁岩氣開採以及水壩建設有關。

澎湃新聞報導，中國地震台網中心召開四川長寧6.0級地震專家集體訪談，中國地震台網中心主任王海濤表示，尚無充分證據證明與此有關。

中國地震台網中心研究員孫士鋐指出，從震源深度來看，一般由水壩建設或礦山開採誘發的地震，深度在4-5公里左右，震級一般不超過3-4級。因此，孫士鋐認維，目前可以判斷這次長寧地震是天然的構造地震。