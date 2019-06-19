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台南芒果節開跑 農會推大陸取貨新服務

2019-06-19 12:26聯合報 記者陳俞安╱即時報導

台南芒果季起跑，台南市政府農業局從6月22日起，將在玉井、大內、楠西、官田、南化、左鎮舉行台南國際芒果節，推廣在地的優良愛文芒果。今年玉井農會則新推出「台灣取、大陸取貨」的服務，讓消費者可以方便送禮。

台南國際芒果節活動將於6月22日起跑，7月14日結束。第一場的台南國際芒果節活動「夏日紅寶石-台南好忙」由走馬瀨農場舉辦，第二場的芒果節活動「芒芒樹海玉見你」在玉井舉行，屆時將有多項闖關活動，開幕式還有限量的芒果冰棒供民眾品嘗。其他芒果產地如楠西、南化等，除了品嘗芒果外，也能到周邊溫泉地和水庫園區走走，度過優閒假期。

玉井區農會推廣部主任朱銓哲指出，昨天農會開始收購芒果，每公斤價格約在53元。他提到，今年芒果品質不錯，產量應該不少，在外銷市場早已供不應求，主要銷往大陸居多，其中5公斤裝的愛文芒果禮盒價格從500到600元不等，依芒果大小而定；內銷方面，10公斤的愛文芒果禮盒價格則落在550到650之間，3公斤的芒果禮盒價格則是350元。

玉井區農會今年也特別推出可以台灣訂貨，大陸取貨的服務，讓消費者能夠輕鬆送給親朋好友，消費者能夠選擇送往福建上海，費用依序是900及1000元，是採用海運的方式。若是想在日本取貨，因空運和日本宅配費用略高的關係，每箱價格則在800元。

愛文芒果外銷市場供不應求，有9成銷往大陸。記者陳俞安／拍攝
愛文芒果外銷市場供不應求，有9成銷往大陸。記者陳俞安／拍攝
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愛文芒果品質優良，是外銷熱門款。記者陳俞安／拍攝
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