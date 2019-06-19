中國人愛吃火鍋 1年吃掉4800億人民幣

2019-06-19 04:12 世界日報 中國新聞組／整理



中國人酷愛吃火鍋，無論是寒冬還是酷暑，常是聚餐的首選。 分享 facebook

對於吃貨來說，沒有什麼事情是一頓火鍋解決不了的。吃貨到底有多愛火鍋？調查發現，每100家餐飲店中，就有4家是火鍋店，而中國人去年光吃火鍋，就吃掉4800億（人民幣，下同）。

每100家餐飲店 有4家火鍋店

中國美食品類繁多，但火鍋肯定要占一席之地。無論是寒冬還是酷暑，火鍋依然最受吃貨們青睞，多次登上「餐飲細分品類中市占率第一」的寶座。

21世紀經濟網報導，數據顯示，2018年中國餐飲市場規模超過4兆，其中火鍋就貢獻了4800多億，在龐大的中國美食家族中連續五年占比超過11%！有報告預測，2022年火鍋市場規模將近8000億。

截至2018年底，全中國火鍋店數量近40萬家。據美團報告指出，火鍋店占全國餐飲門店的比率超過4%，也就是說，每100家餐飲店中有4家是火鍋店。

哪些地區火鍋最受歡迎？報導說，川渝肯定上榜，但出乎意料的是，口味清淡的廣東火鍋門店數量排名第二，超過3萬家。

作為麻辣火鍋的發源地，四川（約4萬家）與重慶（約3萬家）火鍋店數量約占全中國的18.4%，果然名不虛傳。廣東則以粵式火鍋為主，偏愛粥底火鍋、豬肚雞火鍋等。

重慶密度最高 1000人就一家

不過從門店密度來說，重慶居民最有口福！平均每萬人擁有的火鍋店數量為9.4家，相當於約千人就有一家火鍋店。緊隨其後的四川、北京、陝西、貴州萬人火鍋店數量則均在4家以上。

據報導，在痴迷火鍋的吃貨眼中，全中國就是一張火鍋地圖。川渝就是麻辣火鍋，西安是羊肉火鍋，廣州有粵式火鍋，還有老北京火鍋、貴陽的酸湯魚、昆明的菌菇火鍋等。

據21數據新聞實驗室統計，在大眾點評搜索火鍋，有四個城市顯示結果過萬，分別是重慶、成都、北京、西安，西南的昆明、貴陽等緊隨其後。西安是北派火鍋的特色城市，有西北羊肉火鍋、羊湯火鍋、羊蝎子火鍋等。而昆明和貴州是雲貴火鍋的代表城市，這裡有正宗的滇味火鍋、酸湯魚火鍋等。

據《2019中國火鍋產業餐飲大數據研究報告》指出，從店面擴張速度來看，重慶增速最快，2018年為80.8%，上海也超過76%。但三線城市潛力也不容小覷。

中信建投研報指出，目前一、二線城市約10萬家火鍋店，三線及以下城市約25萬家。這個數量仍在持續增長，而三線及以下城市的爆發力更強，2020-2022年均增速為5%，高於一、二線城市的3%。

各家流派不同風味 按圖索鍋

火鍋是中國獨創的美食，歷史悠久，據新華網報導，中國火鍋也分「流派」，不妨來看看中國火鍋分類圖譜。

川系

川系火鍋主要分四類：四川火鍋、重慶火鍋、魚頭火鍋、串串香火鍋，都以麻、辣、鮮、香著稱。作為中國最主流的火鍋派系，全中國火鍋商戶中超過六成都是川系火鍋。

北方系

以北京火鍋為代表的北派火鍋，包括涮羊肉火鍋、羊蠍子火鍋、肥牛火鍋等，以涮肉為主，粗獷豪邁，符合北方人的氣質。

江浙系

主打溫柔路線，主要代表有菊花暖鍋、一品鍋、本地雞窩、什錦暖鍋、八生火鍋、三鮮火鍋等，如江南水鄉一樣質樸淡雅。

粵系

注重湯底、食材的鮮香程度，如海鮮火鍋、潮汕牛肉火鍋、粥底火鍋、豆撈火鍋等。

雲貴系

菌菇火鍋、臘排骨火鍋、黑山羊火鍋、滇味火鍋、酸湯魚火鍋等，無論是口味還是食材，雲貴系火鍋都帶著濃濃地域特色。

其他

椰子雞火鍋、湘西狗肉火鍋、湖北野味火鍋等。綜合媒體報導，而這些不同流派的火鍋，各有不同特色，適合不同吃貨品嘗。

北京涮羊肉

據傳「涮羊肉」始於中國東北和蒙古少數民族地區，最早稱作「煮羊肉」；老北京銅鍋涮肉講究的就是銅鍋、炭火、手切、清湯，加入薑片和蔥段，用筷子夾著薄薄的羊肉片在鍋裡一涮，肉一變白色就蘸醬料吃。醬料由辣椒油、醬油、味精、醋、芝麻醬等十多種原料混合而成。

蘇杭菊花火鍋

據說慈禧太后最喜歡吃以菊花為材料的火鍋；菊花火鍋的味道不但清香鮮美而且具有藥膳作用，能清熱、平肝和明目。在火鍋中加入雞湯或其他肉湯的湯汁，煮沸後將雞片、肉片、魚片等等生料投入，然後再放入菊花瓣，煮熟即可食用，別具風味。

廣東海鮮火鍋

廣東人將火鍋稱為「打邊爐」，海鮮火鍋主要配搭各種海鮮，再加上肥牛、雞肉和蔬菜，海鮮的鮮味使湯底愈吃愈鮮甜濃郁。

雲南滇味火鍋

滇味火鍋具典型雲南風味，特點是以新鮮蔬菜為主料，而火鍋中必定有火腿片，再配以牛肉薄片、豬肉、雞肉、魚肉、香菇、木耳、黃花菜等。

九宮格火鍋

與四川麻辣鍋相宣皆以麻辣著稱，最大的分別是鍋具，四川火鍋用圓的鍋具，重慶九宮格火鍋用像九宮格般的鍋具，每格均可放上不同的湯底。報導指出，據說九宮格的由來，是為了讓一口鍋可以給不相干的四、五個人一塊吃而發明，各自點菜各自燙自己的格子。

湖南臘味火鍋

湖南臘味火鍋以臘魚、臘雞、臘鴨為主料，根據臘味生熟的先後次序下鍋。先下臘鴨肫、臘排骨、臘豬手，15分鐘後，由山泉水所做的清湯底便逐漸變成乳白色，隨後便可放入臘腸、臘肉、 臘鴨等泡煮即可。

福建八生火鍋

八生火鍋是福建的傳統名菜。原料包括雞胸脯肉、雞肫蝦仁、豬腰子、牛里脊、魷魚、鵝腸、雞腰子、冬筍、醃雪里蕻、菠菜、生菜、油條、粉絲、豆腐。享用時只需把「八生」的肉和「四色」蔬菜放入湯中煮熟，入口時再蘸上麻辣醬、蝦油滷汁即可食用。