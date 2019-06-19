貴州丹寨廣種藍莓 5千戶脫貧

2019-06-19 03:53 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



六月初夏，正趕上藍莓成熟的時節。在貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣興仁鎮燒茶村，上千畝的種植基地內，一顆顆顏色紫黑、碩大飽滿的果子綴滿枝頭。截至去年底，丹寨全縣種植藍莓面積達12000多畝，帶動5600多戶村民脫貧致富。

上月來到村裡的藍莓基地務工以後，43歲的潘潮奎才真正了解這種水果。「以前根本沒見過這種東西。」她一邊在藍莓基地裡用鐮刀割草一邊說。

新華社引述基地負責人秦飛鴻表示，基地藍莓品種多，從5月份開始陸續掛果、成熟，所以人工摘取都要帶手指套以保護花粉。據他介紹，藍莓富含花青素，有防止眼疲勞、增強人體免疫等功效，一般在種植兩三年後，就會進入豐產期，每畝平均產量1000斤，每畝產值約10000元（人民幣，下同），扣除建設、生產成本後，每畝效益可達8000元左右。

當地藍莓產業的興起，離不開一家龍頭企業落戶。2015年2月，經貴州省國資委批准，茅台集團出資3.1億元註冊成立茅台生態農業公司，在丹寨生產、加工藍莓系列飲品。

2016年8月，占地135畝的茅台生態農業產業園區一期建成投產，當年企業便實現銷售近億元，上繳稅收1100多萬元。如今，生態農業公司已累計實現銷售收入近4億元。現代化的生產車間，工人們忙著完成果汁訂單。藍莓果汁、利口酒生產線年產能力均達1萬噸。

該公司已使藍莓產業鏈條上形成政府、企業、合作社、貧困戶多贏利益聯結機制。「這是一個有意義、有前景的項目。」茅台集團董事長李保芳說，設立生態農業公司可產業扶貧帶動地方發展；從一開始，其社會效益遠大於經濟效益。