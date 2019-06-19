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掃蕩「套路貸」 浙江將列黑名單

2019-06-19 03:54聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

浙江省防範打擊「套路貸」新聞發布會18日舉行，會上指出，浙江將力爭到今年年底前，基本掃除「套路貸」違法犯罪活動，其中傳統「套路貸」包括車貸、房貸、校園貸等徹底掃除，註冊地在浙江的「套路貸」放貸公司基本打掉，新增「套路貸」案件實現斷崖式的下降。

據澎湃新聞報導，「套路貸」是近年來出現的一種不斷進化、演變的新型犯罪。據浙江省公安廳刑偵總隊總隊長沈虹表示，目前「套路貸」已從傳統的線下接觸式房貸、車貸逐步發展為新型的網上非接觸式「現金貸」，具有數額小、周期短、靈活性高、欺騙性強的特點。

從組織方式看，形式「規模化」、放貸主體職業化和運行模式公司化特點突出，沈虹表示，打掉的犯罪集團大多以投資理財、諮詢公司、小額貸款公司等冠名，在城市商業圈有固定營業場所，分工明確，設有行銷部、業務部、催收部、法務部等。犯罪手段也從線下暴力催收轉為線上軟暴力催收為主，例如，通過軟體打爆被害人及其親屬電話、發送威脅短信和PS淫穢照片等，學生、女性、低收入等人群易成為惡性催收的對象。

為進一步打擊整治「套路貸」，浙江省委政法委常務副書記、省掃黑辦主任朱晨表示，將從源頭上加強防範監管，並進一步提升防範打擊「套路貸」違法犯罪的精準度。

他表示，網信辦、通訊管理部門將對不良資訊採取及時封堵、落實查控；市場監管部門將對註冊在浙江、可能以科技諮詢公司等名義實行「套路貸」違法犯罪的企業重點加強常態化監管，對企業違規超範圍經營或無證經營的採取處罰甚至取締等措施；地方金融監管部門將從監管對象的風險排查和整頓工作入手，對因涉黑涉惡被打擊處理的組織或個人，嚴禁其作為地方金融組織的股東或參與公司經營。

同時，進一步強化「職業放貸人」黑名單工作，對犯罪情節輕微、尚不構成「套路貸」犯罪的單位和個人，建立黑名單模式，永久禁止進入信貸、投資諮詢領域。

黑名單公安
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