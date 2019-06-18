上海AI餐廳刷臉吃飯…幫你算熱量 還送上健康報告

2019-06-18 18:35 世界日報 中國新聞組／上海18日電



刷臉吃飯在中國已不是新聞。在上海的仁濟醫院南院職工食堂，刷臉吃飯不但能馬上知道吃進了多少卡路里，還會送上飲食健康報告、營養分析與運動建議…。

澎湃新聞報導，上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南院打造的刷臉吃飯系統，運用的原理並不是判斷餐具形狀或在餐具中植入電子芯片（晶片）的傳統手段，其核心技術是基於圖像信息識別菜品，依靠人工智能，並結合視覺識別技術，通過高清相機直接識別餐盤中的菜品。目前這一系統實現了對職工食堂所供應的全部菜品的圖像識別，識別率達99%，與人類肉眼的分辨能力不相上下。

當你將裝有菜品的托盤放在感應區，顯示屏馬上呈現菜品名稱、價格及包含的卡路里數據。刷臉結帳，整個過程僅耗時3秒左右。

報導指出，該系統關聯院內人力資源管理系統，支持職工面部識別付款（Face - Pay）、餐卡、支付碼等多種付款方式，便捷支付，快速結算，顯著減少用餐排隊等待時間。

更讓職工感到驚喜的是，該系統可讓本人即時呈現當餐的卡路里攝入量，並通過微信端即時獲得飲食健康報告。飲食健康報告包括熱量、脂肪、蛋白質和碳水化合物的攝入情況及變化趨勢。根據個人的飲食數據，系統還能夠提供定制化的營養分析與運動建議。