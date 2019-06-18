親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
四川宜賓地震
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜嗆「一國兩制」陸媒驚：多深的仇才發此毒誓

阿翔謝忻偷情犯大錯 經紀公司曝停工內幕

屠呦呦青蒿素研究有進展 藥企漲停忙澄清

2019-06-18 14:23中央社 台北18日電

諾貝爾醫學獎得主屠呦呦的團隊近日發布研究成果，中國官媒稱是「重大突破」；連兩日漲停的藥企昆藥集團則是公告澄清，青蒿素治療紅斑性狼瘡距離藥物上市還有很大不確定性。

屠呦呦以研究青蒿素聞名。官媒新華社先是在16日晚上預告「屠呦呦團隊明日發布重大科研新突破」，17日刊出對屠呦呦的專訪，稱瘧疾產生對青蒿素的抗藥性是當前最大的技術挑戰，而屠呦呦在這方面取得了新突破。

此外，屠呦呦還表示，「青蒿素治療紅斑狼瘡存在有效性趨勢，我在此表示謹慎樂觀」。根據屠呦呦團隊前期臨床觀察，青蒿素對盤狀紅斑性狼瘡、全身性紅斑狼瘡的治療有效率分別超過9成、8成。

不過，中國中醫科學院中藥所相關部門負責人17日中午對澎湃新聞表示，目前的研究成果是「進展」，而非「重大突破」。紅斑性狼瘡的研究只是獲得了臨床一期數據。對青蒿素抗藥性的研究，目前也處於早期階段，最後要以臨床數據為準。

到了昨天傍晚，中醫科學院青蒿素研究中心再次透過官網發聲明，表示「關於屠呦呦團隊研究成果的報導一切以新華社稿件為準」。

儘管對青蒿素最新研究成果的認定出現不同主張，「青蒿素概念股」仍受相關新聞影響，17日股價普遍收漲。

連續17、18日兩天漲停的昆藥集團昨天晚上發布公告「澄清」，目前銷售的青蒿素類產品用途均為瘧疾治療，且對公司業績影響較小，青蒿素治療紅斑性狼瘡的項目正處於二期臨床入組階段，通過三期臨床試驗後才能提交新藥上市申請，因此距離藥物上市還有很大不確定性。

紅斑性狼瘡瘧疾中醫
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

川藏鐵路將開工 成都─拉薩 最快8小時

2019-06-18 02:12

上海兒科「AI醫生」 能看300種病

2019-06-18 02:12

高溫作祟 秦嶺奇景更難見了

2019-06-18 02:12

黃埔軍校95歲 廣州舊址開展

2019-06-18 02:12

北京大興機場高速公路 月底建成

2019-06-18 02:12

遼寧遼陽／民俗博物館 秀清代風情

2019-06-18 01:57

遼寧 遼陽白塔 端莊靜謐

2019-06-18 01:57

遼寧遼陽／湯河溫泉小鎮 秀美如畫

2019-06-18 01:56

遼寧遼陽／金屬手工雕塑 承襲家傳技藝

2019-06-18 01:56

比悲傷更悲傷...對岸最愛的台影

2019-06-18 00:09

兩岸關係不佳 無礙文化部率台灣電影登陸搶錢

2019-06-18 00:07

被嫌沒用、掙不到錢…四川狠父把1歲娃從樓6扔下

2019-06-17 17:14

穿越臥龍保護區資深驢友墜崖亡 6隊友挨罰

2019-06-17 17:02

黑暗料理？遊客挑戰北京「豆汁冰淇淋」無人完食

2019-06-17 16:54

廣東常住人口破億連13年第一 北京負增長

2019-06-17 16:39

瘧疾用藥青蒿素 屠呦呦團隊放「大招」突破抗藥性

2019-06-17 16:24

海峽工業設計大獎 30萬等你拿

2019-06-17 02:11

南京直飛日本 航線增至5條

2019-06-17 02:11

「新絲綢之路」動臥 長三角7/10首開

2019-06-17 02:11

遼寧遼陽 千年古剎廣佑寺

2019-06-17 01:18

遼寧遼陽／千年墓壁畫 再現漢魏風華

2019-06-17 01:18

遼寧遼陽／王派麵塑 非物質文化遺產

2019-06-17 01:17

遼寧遼陽／襄平宴 一覽遼陽古景

2019-06-17 01:16

兩岸微流行／冰淇淋界「黑暗料理」

2019-06-17 00:35

賴峰偉至廈門出席海峽論壇 倡召開澎閩漁業會議

2019-06-16 21:41

昆山書法大家陸家衡書法台北展開幕 展七十幅新作

2019-06-16 18:45

過度美化國民黨抗戰？ 電影「八佰」遭封殺

2019-06-16 16:13

影／嚇人！商場手扶梯崩裂 民眾拔腿跑

2019-06-16 15:57

4艘055型驅逐艦 大連造船廠同現身

2019-06-16 13:51

向詐騙集團證清白 江蘇女開3次房

2019-06-16 13:51

課堂當秀場？安徽女擅闖小學拍抖音 官媒嗆「封了她」

2019-06-16 13:51

天津健身女博主「腹肌能夾死人」 照片引網友暴動

2019-06-16 13:51

時速400公里、世界最快動車組 年底將下線真車

2019-06-16 12:52

陸31省市人口排行榜出爐：廣東人口破億 連續13年第一

2019-06-16 10:05

澳門特首選委今產生 5735人可投票

2019-06-16 09:49

用鏡頭講台青西進故事 《台灣青年系列電影》上海開機

2019-06-16 00:28

北京瞭望／北京改造失敗的方家胡同

2019-06-16 00:06

科學家找到「天使粒子」 楊振寧：必獲諾獎

2017-07-21 11:57
看更多

熱門文章

更新／四川宜賓深夜連五震最大規模6 傳12死、134人傷

2019-06-18 13:12

群組「OK」手勢回應主管 員工被指不懂規矩遭炒魷魚

2019-06-17 16:54

港媒：林鄭下午向市民正式道歉、明確撤回反送中條例

2019-06-18 12:04

反送中黑手是台灣？文革腔女孩：台港「恨中」心態作祟

2019-06-18 11:00

剛發美圖就遇四川地震 Angelababy：走了20多層樓梯逃生

2019-06-18 08:17

四川地震 央視空拍呈現震央最新災情

2019-06-18 11:46

最新／反送中示威風雲再起 千人包圍特首辦要求對話

2019-06-17 17:39

剛宣布習近平訪北韓 吉林發生震源深度0公里地震引猜想

2019-06-17 22:06

韓國瑜怒嗆「一國兩制」陸媒驚：多深的仇才發如此毒誓

2019-06-18 14:38

香港官員：林鄭月娥就算想下台 中國也不會准辭

2019-06-17 22:46

華為示警 兆元營收恐蒸發

2019-06-18 01:49

四川宜賓地震已造成11人死亡

2019-06-18 07:15

林鄭月娥下午4點記者會 傳正式道歉、宣布撤逃犯條例

2019-06-18 14:37

習近平應金正恩邀請 20日訪問北韓

2019-06-17 19:25

學者：港府暫緩送中條例 習近平罕見挫敗

2019-06-17 21:27

四川長寧強震 已造成11人死亡122人受傷

2019-06-18 07:24

【重磅快評】風已經變了 總統大選已是恐懼反恐懼之戰

2019-06-18 11:50

富士康發聲明：「撤離大陸」為不實訊息 無撤資現象

2019-06-17 16:12

「蜘蛛餵奶」之後…西雙版納發現新種蜘蛛

2019-06-17 17:07

華郵：北京對港態度攸關台灣前途 反送中對蔡英文有利

2019-06-18 11:20

影／黃之鋒出獄加入反送中：林鄭下台 繼續抗爭

2019-06-17 17:05

川普要問習近平香港事 陸慷：干涉內政堅決反對

2019-06-17 18:41

對美發信號彈！G20峰會前 習近平訪北韓

2019-06-18 00:01

入夜，港人續圍特首辦 要求林鄭對話撤回修例

2019-06-18 00:03

通水、通電、通氣、通橋 劉結一：金廈小四通完全可行

2019-06-17 20:00

習近平將訪日 大熊猫「香香」延長留日促進中日友好

2019-06-17 17:17

川藏鐵路將開工 成都─拉薩 最快8小時

2019-06-18 02:12

四川深夜連6震 專家：後續不會發生更大規模地震

2019-06-18 11:31

兩岸關係不佳 無礙文化部率台灣電影登陸搶錢

2019-06-18 00:07

被嫌沒用、掙不到錢…四川狠父把1歲娃從樓6扔下

2019-06-17 17:14

4部門罕見共同聲明 北京「尊重、理解、支持」林鄭

2019-06-17 17:47

出現逾60次餘震 四川地震死亡人數增至12人 高速公路裂開

2019-06-18 13:00

多年不見…坑老同學千萬現金 外加5套房

2019-06-17 17:12

左右外資、人民幣 香港大亂撼動北京「雙穩牌」

2019-06-17 17:47

港警務處長轉口風：暴動罪者僅部分，大部分是和平人士

2019-06-17 22:57

特斯拉上海廠 超速完工

2019-06-18 02:04

四川宜賓地震無台灣團 氣象局：不會誘發台灣引起地震

2019-06-18 09:35

2歐企參與中國5G網路建設 環球時報：恐讓美十分尷尬

2019-06-17 17:34

港府人士：逃犯條例會「自然死亡」

2019-06-18 00:20

百萬港人上街頭 陸外交部：譴責暴力行徑

2019-06-18 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top