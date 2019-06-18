屠呦呦青蒿素研究有進展 藥企漲停忙澄清

2019-06-18 14:23 中央社 台北18日電



諾貝爾醫學獎得主屠呦呦的團隊近日發布研究成果，中國官媒稱是「重大突破」；連兩日漲停的藥企昆藥集團則是公告澄清，青蒿素治療紅斑性狼瘡距離藥物上市還有很大不確定性。

屠呦呦以研究青蒿素聞名。官媒新華社先是在16日晚上預告「屠呦呦團隊明日發布重大科研新突破」，17日刊出對屠呦呦的專訪，稱瘧疾產生對青蒿素的抗藥性是當前最大的技術挑戰，而屠呦呦在這方面取得了新突破。

此外，屠呦呦還表示，「青蒿素治療紅斑狼瘡存在有效性趨勢，我在此表示謹慎樂觀」。根據屠呦呦團隊前期臨床觀察，青蒿素對盤狀紅斑性狼瘡、全身性紅斑狼瘡的治療有效率分別超過9成、8成。

不過，中國中醫科學院中藥所相關部門負責人17日中午對澎湃新聞表示，目前的研究成果是「進展」，而非「重大突破」。紅斑性狼瘡的研究只是獲得了臨床一期數據。對青蒿素抗藥性的研究，目前也處於早期階段，最後要以臨床數據為準。

到了昨天傍晚，中醫科學院青蒿素研究中心再次透過官網發聲明，表示「關於屠呦呦團隊研究成果的報導一切以新華社稿件為準」。

儘管對青蒿素最新研究成果的認定出現不同主張，「青蒿素概念股」仍受相關新聞影響，17日股價普遍收漲。

連續17、18日兩天漲停的昆藥集團昨天晚上發布公告「澄清」，目前銷售的青蒿素類產品用途均為瘧疾治療，且對公司業績影響較小，青蒿素治療紅斑性狼瘡的項目正處於二期臨床入組階段，通過三期臨床試驗後才能提交新藥上市申請，因此距離藥物上市還有很大不確定性。