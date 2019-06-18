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四川宜賓地震無台灣團 氣象局：不會誘發台灣引起地震

2019-06-18 09:35聯合報 記者董俞佳╱即時報導

中國大陸四川宜賓昨晚發生規模6.0地震，傳出至少造成11死、122傷。旅行同業公會表示，當地目前沒有台灣團。中央氣象局則表示，這起地震並不會誘發台灣引起地震。

中國大陸四川宜賓發生強震，中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁表示，根據公會調查，目前當地沒有台灣旅遊團，成都的飛機起降也都正常。

至於外界關心，四川地震會不會誘發引起台灣的地震。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這起地震原因是大陸內部板塊與陸塊擠壓造成，與台灣無關，也不會影響台灣。

四川宜賓17日深夜連五震，最大一次為規模六級。圖／取自中國地震網
四川宜賓17日深夜連五震，最大一次為規模六級。圖／取自中國地震網
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