四川宜賓地震無台灣團 氣象局：不會誘發台灣引起地震

2019-06-18 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中國大陸四川宜賓昨晚發生規模6.0地震，傳出至少造成11死、122傷。旅行同業公會表示，當地目前沒有台灣團。中央氣象局則表示，這起地震並不會誘發台灣引起地震。

中國大陸四川宜賓發生強震，中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁表示，根據公會調查，目前當地沒有台灣旅遊團，成都的飛機起降也都正常。