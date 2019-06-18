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兩岸關係不佳 無礙文化部率台灣電影登陸搶錢

2019-06-18 00:07聯合報 記者林則宏╱即時報導

兩岸關係不佳，無礙於文化部帶領台灣電影業者登陸參加上海國際電影市場展「搶錢」，並於17日在上海舉行台灣電影推介會，向大陸觀眾和國際買家重點推薦三部台灣新電影，包括：由導演李安的兒子李淳所主演的青春愛情喜劇《陪你很久很久》。

上海國際電影市場展是上海國際電影節系列活動之一，16至18日在上海展覽中心舉辦。文化部已連續第五年以「Taiwan Cinema台灣館」參展，今年活動依然委由黑劍電視節目製作股份有限公司承辦，共有31部劇情片、14部紀錄片、七部經典修復片、24部製作企畫片，以及45家台灣電影業者參展。

17日舉行的台灣電影推介會重點推薦三部台灣新電影，包括：探討婚姻與幸福意義的紀錄片《幸福定格》，探討生命尊嚴的醫事紀錄片《一念》，以及青春愛情喜劇《陪你很久很久》。

台灣此次前來上海國際電影市場展尋求買家的仍以劇情片為主，但推介會明顯偏重紀錄片。去年同樣有76部台灣影片前來參加上海電影市場展，但去年台灣電影推介會，文化部遴選推薦的三部電影：《買屋記》、《狂徒》、《切小金家的旅館》全為劇情片。

連續多年主持台灣電影推介會的資深影評麥若愚，相當看好《陪你很久很久》在大陸市場的前景。因為這部電影的監製唐在揚對大陸電影市場十分熟悉，李淳在大陸也享有一定的知名度。

至於另外兩部紀錄片《幸福定格》和《一念》，麥若愚表示，這類題材的紀錄片在大陸比較少見，他相信應該能吸引大陸觀眾的目光。而且大陸市場夠大，對於紀錄片而言，不見得一定要進戲院播放，只要能登上網路視頻平台或是電視台的電影頻道，就是很不錯的成績。

麥若愚說，大陸電影市場競爭激烈，但若能成功吸引到觀眾就會大有可為。例如台灣版的《比悲傷更悲傷的故事》，在大陸的片房最終達到人民幣9億元（約新台幣41.4億元），就相當驚人。

《陪你很久很久》導演賴孟傑表示，台灣2,300萬人的市場要支撐商業電影的發展是比較辛苦的。而比起其他國家或地區的電影業者，台灣電影要進入大陸市場仗著語言相通已經處於相對有利的位置。

賴孟傑指出，大陸電影業進步迅速，製作能力也非常強大。像是今年十分賣座的科幻片《流浪地球》，資金投入量之大，就遠非台灣電影業所能承受，不如以情感或校園故事題材來貼近觀眾。包括：《那些年，我們一起追的女孩》、《我的少女時代》，以及他的新作品《陪你很久很久》，講的都是對心儀的人如何真心付出，就都很能打動大陸的觀眾。

大陸去年電影票房首度突破人民幣600億元大關，達到609.76億元（約新台幣2,805億元），較前一年成長9.06%，但卻是近三年來年增率首度跌至個位數。

在上周末上海國際電影節登場之際傳出的消息是，今年前五個月大陸電影票房和觀影人次雙雙出現2011年來首次衰退。其中，電影票房今年前五個月累計達人民幣249.41億元，較去年同期下降6.35%。

青春愛情喜劇《陪你很久很久》男女主角李淳、蔡瑞雪，17日前來上海出席台灣電影推介...
青春愛情喜劇《陪你很久很久》男女主角李淳、蔡瑞雪，17日前來上海出席台灣電影推介會。特派記者林則宏／攝影
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青春愛情喜劇《陪你很久很久》男女主角李淳、蔡瑞雪，17日前來上海出席台灣電影推介...
青春愛情喜劇《陪你很久很久》男女主角李淳、蔡瑞雪，17日前來上海出席台灣電影推介會。特派記者林則宏／攝影
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台灣電影推介會出席代表，紀錄片《一念》製片李孟津（右一）、導演陳志漢（右二）；《...
台灣電影推介會出席代表，紀錄片《一念》製片李孟津（右一）、導演陳志漢（右二）；《陪你很久很久》導演賴孟傑（右三）、演員李淳（右四）、演員蔡瑞雪（左四）、監製唐在揚（左一）；紀錄片《幸福定格》發想者盧元奇（左二）、監製陳玲珍（左三）。（黑劍電視節目製作股份有限公司／提供）
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