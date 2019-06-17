四川宜賓深夜連五震，最大震級為規模六

2019-06-17 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 汪莉絹 ╱即時報導



據「中國地震台網」測定，17日晚間四川省宜賓市「連五震」，共發生了五次地震，其中四次在宜賓長寧縣，最大一次為22時55分發生規模六的地震，震源深度16公里。迄17日23時50分止，尚無災情傳出。

此後，四川宜賓長寧縣23時09分又發生規模3.6的地震，震源深度10公里；23時21分發生規模2.9的地震，震源深度13公里。23時23分發生規模3的地震，震源深度8公里。