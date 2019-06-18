遼寧遼陽／金屬手工雕塑 承襲家傳技藝

2019-06-18 01:56 經濟日報 大陸特派員 經濟日報 大陸特派員 王玉燕 ／遼寧遼陽報導



傳統金屬工藝技藝作品「秋菊圖」 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 大陸的傳統金屬工藝製作技藝（金屬手工雕塑）發展歷史悠久，自新石器時代出現青銅器以來，即有金屬手雕工藝。遼陽傳統金屬工藝製作技藝非遺傳承人程鐸，承襲祖上家傳技藝，成為當代金屬手工雕塑藝術家。

程鐸秉持傳統金屬雕作的技法，結合現代工具與技術，通過製圖切割、錘揲、鏨刻、焊接、花絲、焊綴珠球、打磨等工藝，為傳統金屬手雕工藝注入新生命。

程鐸的作品形象逼真、神態自若、立體厚重、質感充分，予人強烈的視覺衝擊。代表作有菊、蘭、竹、葡萄、牡丹、荷、蓮、蝦趣、蟹蔞等。他受訪時表示，「蟹蔞」與「秋菊圖」這兩件代表作，花了約兩個月完成，可以看到菊花花蕊，螃蟹的關節可以動。談到活靈活現的螃蟹，他表示，訣竅在於自動與被動，要融入螃蟹自主性活動關節，而不是被動地被移動關節；兩者差異在於自動是活的，被動則像提線木偶。由於是金屬雕作，在製作過程中，手經常會受傷，但完成後，作品保存度與抗壓性很高。

程鐸認為，藝術來於生活，精於生活，總結生活，不要讓它脫離生活。他孜孜鑽研金屬藝術創作，查資料、反復琢磨、不斷改進、親身實踐、研究探索，創作出許多圓雕和圓雕版畫形式的手工金屬藝術品。2016年，他在蘇州舉辦的「天工蘇作杯」非遺大賽，獲非遺傳承獎。