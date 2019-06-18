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四川宜賓深夜連五震最大規模6 傳死亡、掩埋災情

遼寧遼陽／湯河溫泉小鎮 秀美如畫

2019-06-18 01:56經濟日報 大陸特派員王玉燕／遼寧遼陽報導

八角古井 特派員王玉燕／攝影
八角古井 特派員王玉燕／攝影
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遼陽市東南部的弓長嶺區，因長白山餘脈縱貫全區，蜿蜒如弓而得名，素以「嶺嶺藏寶、水水含金」而著稱。近年來，弓長嶺區利用獨特的自然資源，成功打造綠色生態、宜居宜遊的溫泉小鎮，湯河溫泉小鎮是個中翹楚。

「小鎮不大，秀美如畫」，是湯河鎮真實寫照。湯河鎮三面青山環繞，大湯河綠色景觀帶縱貫全境，景色迷人，城鎮森林覆蓋率、綠化覆蓋率達50%；先後實施了大湯河、小湯河、百畝荷花塘、千畝花海等生態治理和景觀打造工程，大湯河濕地公園躋身大陸國家級濕地公園行列，湯河鎮成為遼寧省首個美麗鄉村建設全覆蓋的鄉鎮，也是「鎮在林中，街在綠中，人在景中」的生態宜居小城鎮。

湯河溫泉，女士們最愛杏仁牛奶浴。 特派員王玉燕／攝影
湯河溫泉，女士們最愛杏仁牛奶浴。 特派員王玉燕／攝影
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湯河溫泉，又稱「柳河湯」，位於弓長嶺區湯河鎮柳河村，又稱「湯河沿」。這裡以冷熱雙泉並湧而聞名大陸，獨特的水文地質條件及分布特徵，世界罕見，被譽為「神器冷熱水，天下獨雙泉」。因溫泉含氡，據說有助舒緩疲勞，被譽為「液體黃金」。鎮上的溫泉浴場，有室內外溫泉洗浴、各具特色的大小泡池30個，男士最喜歡的是紅酒浴，女生則最愛杏仁牛奶浴。

景區柳河村的八角古井，是石砌自流溫泉井，乃湯泉本源。傳說當年唐太宗李世民路過此地，在溫泉沐浴，後建此井，稱唐王井、八寶琉璃井。八角古井周圍由八棱角青石圍砌，井口溫泉自流不息，水溫高達72℃。

柳河村有一大泉眼，稱為「漱石泉」，水質甘甜凜冽，水源終年不斷，上頭建有涼亭，泉面被玻璃罩住，設有水道讓泉水流出，可以看到民眾在這兒取水。相傳李世民東征時，恰逢高溫大旱，軍中缺水之際，發現此泉眼，他立刻捧水入口，正感甘甜爽口之際，想到將士們在酷熱天氣下做戰數日，肯定口渴難奈；於是將水吐向一旁，竟湧出更多泉水，後人因此將大泉眼命名為「漱石泉」。

溫泉濕地公園生態
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