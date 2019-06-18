遼寧遼陽／民俗博物館 秀清代風情

2019-06-18 01:57 經濟日報 大陸特派員 經濟日報 大陸特派員 王玉燕 ／遼寧遼陽報導



金屬工藝技藝「蟹蔞」 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 「遼陽民俗博物館」，是一座以收藏、展示和研究遼陽地區民俗文物及民俗文化為主的專題性博物館。通過服飾文化、生產工具、家庭生活、婚俗和非物質文化遺產等七個單元的實物陳列，展示清代及民國時期遼陽地區的民俗風情。

遼陽民俗博物館原是張作霖時期、東三省官銀號總辦彭賢的私宅公館，1921年按照北京王府建造，是大陸東北現今保存最完整、建築規模最大、最具特色的四合院民宅建築。王家衛的電影「一代宗師」曾在這裡取景拍攝，章子怡扮演的宮二在東北家中的戲，就在這裡拍攝。

根雕作品「鞋」 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

博物館自2011籌建，2013年11月8日正式開館。遊客走進博物館，首先看到正面與左側有兩面「影壁」，作用與屏風類似，除了用來擋住視線，也有擋煞作用。影壁左右兩側，各立兩根拴馬石柱，柱上雕有蝙蝠銜著方孔錢，取諧音「福在眼前」。進到民間服飾展區，可以看到滿族旗袍、馬褂、坎肩、三寸金蓮等，其中較特別的是「耳枕」，在枕頭中間挖去一塊，空間大小恰巧可保護耳朵不受頭壓而得名。「靰鞡鞋」即是「東北有三寶，人蔘、貂皮、靰鞡草（烏拉草）」的靰鞡，靰鞡鞋是用厚牛皮縫製，靰鞡草是塞進鞋裡保暖用的。

博物館內有民間藝術展示。根雕是以樹根（包括樹身、樹瘤、竹根等）的自生形態及畸變形態，做為藝術創作物件。遼陽陳氏根雕工藝，講究「三分人工，七分天成」，利用根材的天然形態，來表現藝術形象。

根雕作品「背心」 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 遼陽根雕非遺傳人陳富強向記者表示，根雕題材要貼近生活，融入自己記憶，才能雕出有溫度的作品。陳富強的作品作品，背後都有段生活的記憶及故事，栩栩如生，又能感動人心。作品很多都是衣物為主，記者拿起陳富強雕的「鞋」，感到厚重扎實，鞋面的破洞與小蜘蛛十分逼真，是陳富強在放大鏡底下，花了八天時間雕刻完成的。此外，掛在牆上的「背心」根雕，猶如真的背心，中間是雕空的，手可以穿入。

遼陽市還有曹雪芹紀念館，是1996年在清代建築吳公館原址上建立起來的，為二進四合院，院內有曹雪芹塑像。曹雪芹是中國古典名著「紅樓夢」的作者，經紅學專家多年考證，其祖籍在遼陽。

館內各展室收藏和展出曹家有關歷史檔案，以及曹雪芹祖父曹寅詩作落款遼陽千山，以及曹氏家譜、清宮檔案等一系列文獻資料，還陳列「紅樓夢」版本以及以「紅樓夢」為內容的大陸名家書畫等。