遼寧 遼陽白塔 端莊靜謐

2019-06-18 01:57 經濟日報 大陸特派員 經濟日報 大陸特派員 王玉燕 ／遼寧遼陽報導



夜色下的白塔，被七彩樹圍繞。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 遼寧省遼陽市有一座神祕的「白塔」，不僅是大陸東北第一高塔，也是全大陸六大高塔之一。這座塔的始建年代，有漢唐、金代、遼代三種說法，最通用的說法是建於金代大定年間（1161－1189年）。

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依據於1922年遼陽舊城西北發掘出一塊名為「東京大清安寺九代祖英公禪師塔銘並序」塔銘，傳說金世宗完顏雍的父親完顏宗堯去世後，金世宗的母親貞懿皇太后不願按照女真習俗改嫁，選擇在家鄉東京遼陽府出家；金正陵六年（1161年），貞懿皇太后去世，金世宗為她修建了一座藏骨塔，即今天的遼陽白塔，已有800多年歷史。

佛教白塔上刻有道家八卦 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

另兩種說法，其一是根據出自明萬曆18年（1590年）「重修遼陽城廣佑寺寶塔記」，和清道光22年（1842年）「修補廣佑寺碑記」等碑刻內容，該塔為漢朝建造，唐代維修。其二是根據塔的造形風格和永樂21年（1423年）所刻的「重修遼陽城西廣佑寺寶塔記」記載，該塔始建於遼代。1975年，遼寧海城縣發生地震，但遼陽白塔並未受到嚴重影響。1988年，遼陽白塔被列為「全國重點文物保護單位」。

白塔位於遼陽市中心的白塔公園內，塔身是磚塔，塔高71公尺，八角13層密簷式結構，基座塔身以磚雕的佛教圖案為飾，塔身八面都建有佛龕，龕內磚雕坐佛。塔頂有鐵剎杆、寶珠、相輪等。白塔屬佛塔中的室外塔，室外塔種類有八種，白塔屬於八塔之中的菩提塔。白塔公園中有119個小塔環繞主塔，形成別具一格的塔林。

傳統技藝非遺傳承人程鐸 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

全塔由塔基、基座、塔身、密簷和塔剎組成。塔基分為上下兩層，疊澀內收，上半部鑲嵌有雙獅戲球紋飾的雕磚板，每面中間砌出一個弧形券門小龕，龕內雕一隻獅首臥獸。塔基上方為兩層矮束腰須彌基座，下部雕刻有仰蓮，每面均有五組「一佛二菩薩」雕像，每個轉角處均雕刻有金剛力士。

晴空下的白塔，雄偉霸氣。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 遊客走近白塔，抬頭仰望，更能感受其強大氣場。塔身轉角處為磚砌圓倚柱，每面砌築有眉拱龕，龕內雕刻有一尊坐佛，龕門左右兩側各有一尊脅侍菩薩，龕門上雕刻有纏枝牡丹等裝飾紋，龕的左上方和右上方刻有飛天浮雕。塔身上方的13密簷，由下至上逐漸收分，南面的第一層塔簷下有後世添加的「流光碧漢」四個單字牌匾。

參拜白塔從正南方拜，許多遊客繞著塔，找不到那一面是南面；其實，找到「流光碧漢」牌匾即是南面，拜完後可繞塔走三圈祈福。

白塔公園占地面積8公頃，除了白塔，園內還有花卉欣賞、兒童遊藝和動物觀賞等遊覽區。晨曦中的白塔，純淨端莊；而落日餘暉下的白塔，靜謐持重，教人不覺墜入歷史的長河。